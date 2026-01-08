"Россияне неизменны": ВС РФ могут массированно атаковать Украину этой ночью, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном новом массированном ударе со стороны России в ночь на 9 января. Он призвал граждан внимательно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытие для собственной безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, подчеркнув, что российская сторона пытается использовать погодные условия в свою пользу.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", — отметил глава государства.

Также во время вечернего обращения Зеленский рассказал о работе правительства и служб, которые сегодня круглосуточно ликвидировали последствия российских атак. Президент отметил, что в Днепровской и Запорожской областях после ударов по критической инфраструктуре возникли серьезные проблемы с электроснабжением и обеспечением населения необходимыми ресурсами.

По словам Зеленского, в Запорожской области уже удалось восстановить энергоснабжение по графикам, однако в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других громадах Днепровской области работы еще продолжаются.

"Спасибо всем ремонтным бригадам, спасибо коммунальным службам, ГСЧС Украины, всем энергетическим компаниям: без перерывов продолжаются работы", — сказал чиновник.

Напомним, что в результате атаки ВС РФ в ночь на 8 января по энергообъектам страны, почти вся Днепропетровская и Запорожская области обесточены. В Минэнерго объяснили, что без света остались около 800 тысяч потребителей.

Также Фокус писал, что под вечер этого же дня противник ударил двумя "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге.