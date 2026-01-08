Обесточенные шахты и дома без тепла: в Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов и непогоды

И.о. министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг почти полностью обесточил Днепропетровскую и Запорожскую области, сейчас там продолжаются ремонтные работы. Кроме того, в ряде регионов исчез свет из-за непогоды или ввели аварийные отключения.

Ночью ВС РФ осуществили массированный обстрел энергетических объектов. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская области, которые были почти полностью обесточены. Еще ночью специалисты начали аварийно-восстановительные работы. Об этом во время брифинга 8 января заявил Некрасов.

"На утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. В регионе продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры частично запитаны", — сказал он.

В Днепропетровской области в результате атаки были обесточены восемь путей, только утром всех работников смогли вывести на поверхность. В Запорожье свет уже вернули, но просят местных ограничить пользование мощными электроприборами, чтобы не произошло повторного массового обесточивания.

Відео дня

"Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий", — отметил и.о. министра.

Он добавил, что в Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применили аварийные отключения, но утром начали заменять их на плановые. Графики аварийных отключений временно действуют в Донецкой области.

"Сегодня энергетическая система Украины работает в одних из самых сложных условий за все время полномасштабной войны", — подытожил Некрасов.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что ночью по всей стране отменили почасовые отключения, но теперь большинство регионов вынужденно возвращают к графикам.

"Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи — работают бригады со всей области", — заявили в ДТЭК, комментируя ситуацию в Днепропетровской области.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба информировал, что в Днепропетровской области остались без отопления и воды более миллиона абонентов. В регионе развернули пункты несокрушимости.

Вечером 7 января местные жители слышали взрыв в районе Приднепровской ТЭС и видели яркую вспышку, после чего в Днепре исчез свет. Также в городе начались проблемы с поставками воды и мобильной связью. Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук призвал сделать запас воды.