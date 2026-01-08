Блэкауты на Днепровщине и Запорожье: более миллиона человек остаются без света, что известно

В Днепропетровской области после российских атак 7 января более миллиона абонентов остаются без света и тепла. В Днепре люди выстраиваются в очереди к пунктам разлива воды.

О ситуации с отключениями света в Днепропетровской и Запорожской областях рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, восстановление сетей после российских атак продолжается, а объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны от резервных источников.

"В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов", — сказал чиновник.

Он добавил, что по состоянию на 8:00 были восстановлены централизованные системы в нескольких населенных пунктах Днепропетровщины. С пониженным давлением подавалась вода на левом берегу Днепра.

Відео дня

Поезда в обесточенном областном центре и регионе продолжали движение с теплотягой, вокзалы запитали от генераторов. В области развернуты "пункти незламності".

Отключение света в Днепре: детали ситуации

В ДТЭК по состоянию на 9:32 сообщили о запитке части объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

"Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи — работают бригады со всей области. Как только заживем всю критическую инфраструктуру, сделаем все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет семьям", — пообещали в компании.

"Суспільне" рассказало, что на пунктах разлива воды в Днепре образовались очереди.

Днепряне набирают воду в бутылки, потому что обесточивание вызвало проблемы с водоснабжением Фото: Суспільне

Отключение света в Запорожье

По словам Алексея Кулебы, ремонтные бригады работали в Запорожье в течение всей ночи, восстановили поставки электроэнергии, воды и тепла в дома.

"Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме", — рассказал министр.

Он отметил, что в Запорожские области восстановлено электроснабжение стратегической инфраструктуры. Поезда курсируют в привычном режиме.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал в эфире "Мы Украина", что область была обесточена около 22:00 7 января. По его словам, водоснабжение перевели на генераторы в течение 1,5 часа, а медицинские учреждения перешли на генераторы и аккумуляторные батареи в течение нескольких минут. За 2 часа в области было развернуто более 200 "пунктів незламності".

"Уже с 3:00 начал возвращаться свет, спасибо за это нашим энергетикам абсолютно с разных территорий. Также с 3 часов ночи начало возвращаться тепло в дома наших жителей, сейчас поработаем немного на повышенных режимах, чтобы прогреть дома", — рассказал Федоров.

В АО "Запорожьеоблэнерго" в 7:32 сообщили о восстановлении электроснабжения на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

Блэкаут в Днепре и Запорожье: что известно

Блэкаут в Днепре произошел вечером 7 января: в ДТЭК сообщали, что причиной аварийных отключений света стала российская атака. Местные жители слышали взрывы в районе Приднепровской ТЭС. Из-за проблем с электроснабжением начала исчезать вода и наблюдались проблемы с мобильной связью. В Запорожской области также начались экстренные отключения света из-за вражеской атаки.

Пресс-служба Министерства энергетики Украины после полуночи 8 января сообщила, что Днепр и Запорожье почти полностью обесточены. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров призвал жителей Запорожья ограничить использование мобильной связи.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщал, что из-за отключения света в Днепре школьникам продлили зимние каникулы до 9 января. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о замене электротранспорта на автобусы.