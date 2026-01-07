Блэкаут в Днепре: введены аварийные отключения, город погрузился в темноту (видео)

В Днепропетровском областном совете не знают, когда в регионе восстановят электроснабжение. Горожанам рекомендуют сделать запас воды, а восстановительные работы ДТЭК начнет, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Вечером в среду, 7 января, в Днепре пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС, также в небе видели яркую вспышку. Вследствие отсутствия электроснабжения у жителей Днепра начала исчезать и вода, также наблюдаются проблемы с мобильной связью, сообщает "Суспільне".

Жителей Днепропетровщины предупреждают: пока нет прогнозов по восстановлению энергоснабжения. Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук посоветовал сделать запас воды.

"Днепропетровщина, внимание. Пока что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода — сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено", — сообщил Лукашук.

Есть информация об отсутствии электроэнергии в Павлограде, Синельниково, Каменском и других населенных пунктах Днепропетровщины. Сообщают и об отключениях в Запорожье.

Журналист Андрей Смолий сообщил, что жители Днепра слышали странный звук, раздающийся с ТЭС. Она спускает пар — это обычная процедура в начале отопительного сезона и в конце. Также это могут делать из-за аварийных ситуаций.

В ДТЭК уже сообщили, что в Днепропетровской области введены аварийные отключения света из-за российской атаки.

"Как только завершится воздушная тревога и это будет безопасно, энергетики начнут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — говорится в сообщении.

В Запорожской ОГА сообщили, что из-за вражеской атаки по Украине, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения. Специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы.

"Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов — критическая инфраструктура функционирует", — сказано в сообщении.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что все специалисты работают на местах. Ориентировочно в течение часа водоснабжение для запорожцев будет восстановлено.

Также он успокоил, что все больницы города работают в штатном режиме: "В случае отключений заведения автоматически переходят на генераторы. Медицинская помощь оказывается непрерывно".

Фокус писал, что 7 января премьер-министр Юлия Свириденко предупредила о сложных погодных условиях 8 января, и это может спровоцировать аварийные отключения света.

Также 7 января россияне обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе возникли проблемы с теплоснабжением и электричеством.