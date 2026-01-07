8 января в Украине возможны отключения света вне графика: Свириденко назвала причину

Премьер-министр Юлия Свириденко предупредила, что в четверг прогнозируются сложные погодные условия и это может спровоцировать аварийные отключения света.

Глава правительства напомнила, что температура воздуха ночью в Украине будет достигать -20, а днем ожидается до -10 градусов. Циклон с существенным похолоданием зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области. И ухудшение погодных условий может повлиять на графики отключения света.

"Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах. Энергосистема Украины ежедневно находится под атаками врага, а энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру", — предупредила Свириденко.

Юлия Свириденко сообщила, что профильным министерствам и службам уже предписано подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью.

На заседании Правительства был принят ряд решений, чтобы все соответствующие службы были готовы к непогоде и люди могли получить помощь вовремя.

В частности Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями нужно будет обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, в случае необходимости — увеличить производство электроэнергии и поставки и газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

"Призываем людей быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб", — резюмировала Свириденко.

Напомним, уже были опубликованы графики отключений света на 8 января. Но ДТЭК всегда предупреждает о возможных изменениях.

7 января россияне обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе возникли проблемы с теплоснабжением и электричеством.