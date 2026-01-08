Блекаути на Дніпровщині та Запоріжжі: понад мільйон людей лишаються без світла, що відомо

У Дніпропетровській області після російських атак 7 січня понад мільйон абонентів лишаються без світла та тепла. У Дніпрі люди вишуковуються в черги до пунктів розливу води.

Про ситуацію з відключеннями світла в Дніпропетровській і Запорізькій областях розповів віцепрем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, відновлення мереж після російських атак триває, а об'єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені від резервних джерел.

"У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів", — сказав урядовець.

Він додав, що станом на 8:00 було відновлено централізовані системи у кількох населених пунктах Дніпропетровщини. Зі зниженим тиском подавалася вода на лівому березі Дніпра.

Поїзди в знеструмленому обласному центрі та регіоні продовжували рух із теплотягою, вокзали заживили від генераторів. В області розгорнуто пункти незламності.

Відключення світла в Дніпрі: деталі ситуації

В ДТЕК станом на 9:32 повідомили про заживлення частини об'єктів критичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

"Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі — працюють бригади з усієї області. Як тільки заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам", — пообіцяли в компанії.

"Суспільне" розповіло, що на пунктах розливу води у Дніпрі утворилися черги.

Дніпряни набирають воду в пляшки, бо знеструмлення спричинило проблеми з водопостачанням Фото: Суспільне

Відключення світла в Запоріжжі

За словами Олексія Кулеби, ремонтні бригади працювали в Запоріжжі протягом всієї ночі, відновили постачання електроенергії, води та тепла в домівки.

"Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі", — розповів міністр.

Він зазначив, що в Запорізькі області відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури. Поїзди курсують у звичному режимі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів в ефірі "Ми Україна", що область була знеструмлена близько 22:00 7 січня. За його словами, водопостачання перевели на генератори протягом 1,5 години, а медичні заклади перейшли на генератори та акумуляторні батареї протягом кількох хвилин. За 2 години в області було розгорнуто понад 200 пунктів незламності.

"Вже з 3:00 почало повертатися світло, дякуємо за це нашим енергетикам абсолютно з різних територій. Також з 3 години ночі почало повертатися тепло в оселі наших мешканців, зараз попрацюємо трохи на підвищених режимах, щоб прогріти оселі", — розповів Федоров.

В АТ "Запоріжжяобленерго" о 7:32 повідомили про відновлення електропостачання на підконтрольній Україні території Запорізької області.

Блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що відомо

Блекаут у Дніпрі стався ввечері 7 січня: в ДТЕК повідомляли, що причиною аварійних відключень світла стала російська атака. Місцеві жителі чули вибухи в районі Придніпровської ТЕС. Через проблеми з електропостачанням почала зникати вода та спостерігалися проблеми з мобільним зв'язком. У Запорізькій області також почалися екстрені відключення світла через ворожу атаку.

Пресслужба Міністерства енергетики України після півночі 8 січня повідомила, що Дніпро та Запоріжжя майже повністю знеструмлені. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликам мешканців Запоріжжя обмежити використання мобільного зв'язку.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомляв, що через відключення світла у Дніпрі школярам подовжили змові канікули до 9 січня. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про заміну електротранспорту на автобуси.