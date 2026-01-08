Дніпро та Запоріжжя майже повністю знеструмлені: у містах проблеми з водою та зв'язком (відео)

Через російські обстріли майже повністю знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області. У Дніпрі люди масово скуповують воду, а з кранів тече вода зеленого відтінку.

Критична інфраструктура в обох регіонах функціонує від резервного живлення, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення", — йдеться у повідомленні.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок працює в аварійному режимі.

"Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї — цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі", — написав Федоров.

Він також закликав мешканців Запоріжжя обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби та за можливості користуватися національним роумінгом, GPON чи інтернет-месенджерами.

"Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку", — наголосив Федоров.

В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих від атаки регіонах будуть розпочаті одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Якщо зараз у вас є світло на Дніпропетровщині або у Запорізькій області, будь ласка, споживайте електроенергію максимально ощадливо. Це дозволить знизити навантаження на мережі та заживити більше споживачів", — зауважили в компанії.

Проблеми з водою у Дніпрі

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно, як з кранів мешканців Дніпра тече вода зеленого відтінку, а самі дніпряни масово скуповують воду у супермаркетах.

Варто зазначити, що зробити запас води місцевих попросив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", — написав Лукашук.

Нагадаємо, 7 січня у Дніпрі запроваджено аварійні відключення, а саме місто поринуло у темряву.

У цей же день росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, через що у місті виникли проблеми із теплопостачанням та електрикою.