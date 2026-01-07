Масований обстріл Кривого Рогу: мешканців закликають набрати води та зарядити гаджети

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що вранці 7 січня ворог влучив ударним дроном типу "шахед" в одне з підприємств Кривого Рогу. Атака продовжилась, постраждалі вісім людей.

Вілкул повідомив, що вдень атака продовжилася і станом на 19:51, коли голова Ради оборони міста опублікував свій пост, ще тривала. За його словами, росіяни атакували Кривий Ріг дронами та ракетами. У місті виникли проблеми із водопостачанням та теплопостачанням.

"Можу сказати, що атака була по декільком локацій в нашому місті. На жаль, ще тривають пожежі, проводиться рятувальна операція. Вісім людей в лікарнях, слава Богу, всі живі, але двоє важких. Одному вже операцію закінчили і одному хлопцю зараз операцію ще роблять", - повідомив Олександр Вілкул.

За його словами, в місті була проблема із водопостачанням та теплопостачанням через обстріли — відключилася система.

"Тиск по воді вже відновили і систему знов запитали. По котельнях також 15 хвилин тому останню котельну перезапустили — більше 30 таких відключених котелень було, в тому числі, дуже великі. Котельні приблизно за 2-3 години вийдуть на параметри, але бачимо велику підпитку водою системи теплопостачання — десь 200 тон на годину. Це означає пориви від гідроударів. Зараз робляться обходи, дивимось де ці пориви, будемо блочно відключати та оперативно ремонтувати", - повідомив Вілкул.

Він зауважив, що від російських обстрілів також потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади: побиті адмінбудівля, 2 гімназії, спортивна та мистецька школи, приватне підприємство, бюро ритуальних послуг, 8 осель, 6 господарських споруд, сонячні панелі, авто, лінія електропередач, газогін. Що стосується Кривого Рогу, працюють усі служби, лікарні та соціальні установи.

Вілкул попередив, що у Кривому Розі можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергі та закликав містян про всяк випадок набрати води та зарядити гаджети: "Все що можна утримати на генераторах — будемо тримати. У місті працюють всі пункти незламності".

Нагадаємо, Фокус писав про атаку росіян на Кривий Ріг. Через аварійну зупинку електропостачання у Кривому Розі відключилися великі насосні міськводоканалу.

Також 7 січня російські окупанти вдарили по двох портах в Одеській області, використавши балістичні ракети. Уже відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.