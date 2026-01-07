РФ вдарила по Кривому Рогу: котельні відключилися, багато поранених

Серія вибухів прогриміла в Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 7 січня. У місті почалися перебої з електрикою і водою.

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, Кривий Ріг масовано атакували російські війська. Один із дронів влучив по підприємству.

Уже відомо щонайменше про вісьмох поранених. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Двоє людей — у важкому стані, медики оперують їх.

Пізніше Вілкул попередив жителів міста про те, що знову летять реактивні "Шахеди".

У місцевих каналах публікують кадри, як жителі міста ховаються в підземному переході, рятуючись від ударів дронів. За словами очевидців, дрони летіли досить низько.

Незадовго до атаки Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що на місто летять ворожі дрони.

Відео дня

Через аварійну зупинку електропостачання у Кривому Розі відключилися великі насосні міськводоканалу. Їх переводять на генератори, і влада вже попередила людей, що буде просадка тиску, особливо для верхніх поверхів. Також аварійно відключилося кілька великих котелень, на перезапуск яких піде близько двох годин.

"Також напевно пройшли великі гідроудари в трубах. Зараз перевіряємо", — констатує Вілкул.

Т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що внаслідок атак на Кривий Ріг і район пошкоджено 2 приватних підприємства та інфраструктуру.

Сьогодні ж російські окупанти вдарили по двох портах в Одеській області, використавши балістичні ракети. Уже відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.