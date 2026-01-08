Днепр и Запорожье почти полностью обесточены: в городах проблемы с водой и связью (видео)

Из-за российских обстрелов почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. В Днепре люди массово скупают воду, а из кранов течет вода зеленого оттенка.

Критическая инфраструктура в обоих регионах функционирует от резервного питания, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания", — говорится в сообщении.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что из-за масштабного обесточивания в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме.

"Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем", — написал Федоров.

Відео дня

Он также призвал жителей Запорожья ограничить пользование мобильной связью без необходимости и по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON или интернет-мессенджерами.

"Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи", — подчеркнул Федоров.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы в пострадавших от атаки регионах будут начаты сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Если сейчас у вас есть свет на Днепропетровщине или в Запорожской области, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно. Это позволит снизить нагрузку на сети и запитать больше потребителей", — отметили в компании.

Проблемы с водой в Днепре

Местные телеграмм-каналы публикуют видео, на которых видно, как из кранов жителей Днепра течет вода зеленого оттенка, а сами днепряне массово скупают воду в супермаркетах.

Стоит отметить, что сделать запас воды местных попросил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Если у вас дома сейчас есть вода — сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено", — написал Лукашук.

Напомним, 7 января в Днепре введены аварийные отключения, а сам город погрузился в темноту.

В этот же день россияне обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, из-за чего в городе возникли проблемы с теплоснабжением и электричеством.