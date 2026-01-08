Отключение света в Днепре: ученикам продлили каникулы, электротранспорт заменят автобусы

Из-за почти полного обесточивания Днепропетровской области, в результате ударов ВС РФ по энергообъектам регоина, ученикам продлили зимние каникулы, а в самом Днепре электротранспорт заменят автобусами.

В результате российской атаки на Днпиропетровщине поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

"Положение тяжелое. Впрочем, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут работы по восстановлению. Пока же подзарядить гаджеты, согреться, получить необходимую консультацию по мерам безопасности можно в Пунктах несокрушимости, которые организованы в регионе", — написал Гайваненко

Он также подчеркнул, что из-за тотального блэкаута в регионе ученикам продлили зимние каникулы.

"Из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов области в учреждениях общего среднего образования продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно", — подчеркнул Гайваненко.

Городской голова Днепра Борис Филатов отметил, что утром 8 января городской электротранспорт заменят автобусами, насколько это возможно сделать.

"Утром электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы. Для этого город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах", — подчеркнул Филатов.

Напомним, 7 января в Днепре введены аварийные отключения, а сам город погрузился в темноту.

Фокус также писал о том, что из-за российских обстрелов почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.