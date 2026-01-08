Знеструмлені шахти і домівки без тепла: у Міненерго розповіли про наслідки обстрілу і негоди

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що ворог майже повністю знеструмив Дніпропетровську і Запорізьку області, нині там тривають ремонтні роботи. Окрім того, у низці регіонів зникло світло через негоду або запровадили аварійні відключення.

Вночі ЗС РФ здійснили масований обстріл енергетичних об'єктів. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені. Ще вночі фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Про це під час брифінгу 8 січня заявив Некрасов.

"На ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. У регіоні продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло і тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури частково заживлені", — сказав він.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки були знеструмлені вісім шляхи, лише зранку усіх працівників змогли вивести на поверхню. У Запоріжжя світло вже повернули, але просять місцевих обмежити користування потужними електроприладами, щоб не сталося повторного масового знеструмлення.

Відео дня

"Через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній", — зауважив в.о. міністра.

Він додав, що у Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосували аварійні відключення, але зранку почали заміняти їх на планові. Графіки аварійних відключень тимчасово діють у Донецькій області.

"Сьогодні енергетична система України працює в одних з найскладніших умов за весь час повномасштабної війни", — підсумував Некрасов.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що вночі по всій країні скасували погодинні відключення, але тепер більшість регіонів вимушено повертають до графіків.

"Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі — працюють бригади з усієї області", — заявили у ДТЕК, коментуючи ситуацію у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба інформував, що у Дніпропетровській області залишились без опалення й води понад мільйон абонентів. У регіоні розгорнули пункти незламності.

Ввечері 7 січня місцеві жителі чули вибух в районі Придніпровської ТЕС та бачили яскравий спалах, після чого у Дніпрі зникло світло. Також у місті почалися проблеми з постачанням води та мобільним зв'язком. Голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук закликав зробити запас води.