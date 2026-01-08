"Росіяни незмінні": ЗС РФ можуть масовано атакувати Україну цієї ночі, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливий новий масований удар з боку Росії в ніч на 9 січня. Він закликав громадян уважно реагувати на повітряні тривоги та спускатися в укриття для власної безпеки.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, підкресливши, що російська сторона намагається використати погодні умови на свою користь.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний", — зауважив глава держави.

Також під час вечірнього звернення Зеленський розповів про роботу уряду та служб, які сьогодні цілодобово ліквідовували наслідки російських атак. Президент зазначив, що у Дніпровській та Запорізькій областях після ударів по критичній інфраструктурі виникли серйозні проблеми з електропостачанням та забезпеченням населення необхідними ресурсами.

За словами Зеленського, у Запорізькій області вже вдалося відновити енергопостачання за графіками, проте у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших громадах Дніпровщини роботи ще тривають.

"Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям: без перерв тривають роботи", — сказав посадовець.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ЗС РФ у ніч на 8 січня по енергооб'єктах країни, майже вся Дніпропетровська та Запорізька області знестурмлені. У Міненерго пояснили, що без світла залишилися близько 800 тисяч споживачів.

Також Фокус писав, що під вечір цього ж дня противник вдарив двома "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.