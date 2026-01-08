Трамп хочет четкий ответ от Путина: Дмитриеву передали мирный план по Украине, — Axios

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 7 января встретились в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым для обсуждения плана США по установлению мира в Украине.

После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение. До сих пор Путин публично не продемонстрировал готовности согласиться или даже всерьез рассмотреть сделку о которой ведут переговоры США и Украина, сообщает Axios

Французская газета Le Monde первой сообщила в среду, что Дмитриева видели возле посольства США в Париже. Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев.

Встреча с посланником Путина состоялась после двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Франции и Германии.

В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса.

Зеленский заявил в четверг, что соглашение между США и Украиной о гарантиях безопасности «в принципе готово к окончательной доработке на самом высоком уровне» с Трампом.

"Были рассмотрены сложные вопросы, выходящие за рамки основных положений прекращения войны, и украинская сторона представила возможные варианты завершения этого документа", — сказал Зеленский, комментируя территориальные переговоры.

Зеленский заявил, что Украина была проинформирована о том, что США будут взаимодействовать с Россией по поводу нынешнего предложения.

"Необходимо, чтобы давление на Россию продолжало нарастать с той же интенсивностью, что и работа наших переговорных групп", — заявил Зеленский.

Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность того, что Зеленский отправится в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант — встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, 7 января Путин появился на службе в церкви и выказал никакого желания прекращать войну в Украине.

Также Россия атаковала Кривой Рог "Искандерами". Пострадали 13 человек, в том числе двое детей.