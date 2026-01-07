Праздновал Рождество на секретной базе: Путин засветил командование центра "Сенеж", — СМИ

Владимир Путин отпраздновал Рождество и публично "засветился" на камерах вместе с командованием элитного спецподразделения ГРУ. Несмотря на традицию называть место рождественской службы, на этот раз Кремль воздержался от конкретики.

Об этом на странице в соцсети Х сообщает "Агентство Новости", которое проанализировало официальные кадры и заявления российских властей.

Как выяснили журналисты, Путин уже третий раз подряд празднует Рождество вместе с военными, однако в этом году формат встречи был нетипичным. В частности, администрация главы Кремля ограничила информацию и лишь отметила, что Путин посетил церковь святого Георгия Победоносца в Московской области. Но, что интересно, место службы публично не назвали, хотя подобного до этого не случалось.

К примеру в предыдущие годы, как пишет медиа, Кремль без проблем раскрывал локации рождественских богослужений с участием Путина.

"Например, в прошлом году он посетил церковь Святого Георгия на Поклонной горе; в 2024 году — церковь в своей резиденции Ново-Огарево; а в 2023 году — Благовещенский собор в Московском Кремле", — отмечают авторы публикации.

Кроме того, причину такой "секретности" официально не объяснили. Однако накануне службы журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что Путин будет праздновать Рождество вместе с военными, и часть присутствующих "нельзя показывать на камеру".

Проведя анализ доступных материалов, "Агентство" пришло к выводу, что рождественская служба состоялась на территории закрытого военного объекта — центра специального назначения "Сенеж" в Солнечногорске.

"Согласно проекту "Азбука паломника", идею строительства там храма одобрил в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу, а обращение поддержали генерал-майор Алексей Галкин, командир части 92154, и Александр Матовников, командующий Силами специальных операций России", — добавляют журналисты.

Кто находился во время рождественской службы рядом с Путиным

Во время службы ближе всего к Путину находился именно командир воинской части "Сенеж" Алексей Галкин, который, что интересно, родился в 1970 году в украинских Черкассах.

По информации авторов поста в Х, во время Первой чеченской войны Галкин попал в плен, а впоследствии его история стала основой для художественного фильма "Личный номер", а в 2002-м он получил звание Героя России за службу в разведывательной группе ГРУ и участие в спецоперациях на Северном Кавказе.

Также "Агентство Новости" отмечает, что центр "Сенеж" в последнее время все чаще фигурирует в резонансных расследованиях. В частности, офицера этого подразделения Юрия Сизова называли куратором украинца, которого в Польше обвинили в организации диверсий на железнодорожной инфраструктуре. Например, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что "Сенеж" причастен к тайным операциям на территории стран Европы.

"Западные разведывательные службы считают это подразделение ответственным за взрывы посылок на объектах DHL в Европе и за планирование покушения на генерального директора Rheinmetall", — говорится в заметке.

Путин появился рядом с командованием центра "Сенеж" Фото: X (Twitter)

Кроме Галкина, на кадрах рождественской службы журналисты идентифицировали еще нескольких высокопоставленных военных. Среди них — Андрей Попов, полковник и Герой России, который также служит в воинской части №92154. Еще одним участником был Константин Маслянко — полковник ГРУ и Герой России, который ранее проходил службу в воинской части №45807.

Служба безопасности Украины заявляла, что этот россиянин был причастен к подготовке теракта в центре Киева в 2014 году и к организации взрыва на украинском блокпосту под Луганском в 2015-м. По данным украинских медиа, он действовал в координации с руководством российских ССО, в частности с Валерием Флюстиковым и бывшим охранником Путина Алексеем Дюминым.

На видео с богослужения также видно женщину в военной форме с непокрытой головой, однако ее личность установить не удалось.

После завершения службы Путин впервые за последние годы произнес короткую речь непосредственно внутри храма. В ней он фактически придал войне религиозную окраску, заявив, что российские военные якобы выполняют "богоугодную миссию".

"После службы Путин обратился к собравшимся с короткой речью: "И очень часто мы называем Господа Спасителем, потому что Он пришел на Землю, чтобы спасти всех людей. И поэтому воины России — воины России — всегда, так сказать, по воле Господней, выполняют эту миссию: защищают Отечество и его народ, спасают Родину и ее народ"", — процитировали диктатора журналисты.

