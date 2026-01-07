Святкував Різдво на секретній базі: Путін засвітив командування центру "Сенеж", — ЗМІ

Володимир Путін відсвяткував Різдво та публічно "засвітився" на камерах разом із командуванням елітного спецпідрозділу ГРУ. Попри традицію називати місце різдвяної служби, цього разу Кремль утримався від конкретики.

Про це на сторінці в соцмережі Х повідомляє "Агентство Новини", яке проаналізувало офіційні кадри та заяви російської влади.

Як з’ясували журналісти, Путін уже втретє поспіль святкує Різдво разом із військовими, однак цього року формат зустрічі був нетиповим. Зокрема, адміністрація глави Кремля обмежила інформацію і лише зазначила, що Путін відвідав церкву святого Георгія Побідоносця в Московській області. Але, що цікаво, місце служби публічно не назвали, хоча подібного до цього не траплялося.

До прикладу у попередні роки, як пише медіа, Кремль без проблем розкривав локації різдвяних богослужінь за участі Путіна.

"Наприклад, минулого року він відвідав церкву Святого Георгія на Поклонній горі; у 2024 році – церкву у своїй резиденції Ново-Огарьово; а у 2023 році – Благовіщенський собор у Московському Кремлі", — зазначають автори публікації.

Крім того, причину такої "секретності" офіційно не пояснили. Однак напередодні служби журналіст кремлівського пулу Олександр Юнашев заявив, що Путін святкуватиме Різдво разом із військовими, і частину присутніх "не можна показувати на камеру".

Провівши аналіз доступних матеріалів, "Агентство" дійшло висновку, що різдвяна служба відбулася на території закритого військового об’єкта — центру спеціального призначення "Сенеж" у Солнечногорську.

"Згідно з проєктом "Азбука паломника", ідею будівництва там храму схвалив у 2017 році міністр оборони Сергій Шойгу, а звернення підтримали генерал-майор Олексій Галкін, командир частини 92154, та Олександр Матовніков, командувач Сил спеціальних операцій Росії", — додають журналісти.

Хто перебував під час різдвяної служби поруч з Путіним

Під час служби найближче до Путіна перебував саме командир військової частини "Сенеж" Олексій Галкін, який, що цікаво, народився у 1970 році в українських Черкасах.

За інформацією авторів поста у Х, під час Першої чеченської війни Галкін потрапив у полон, а згодом його історія стала основою для художнього фільму "Особистий номер", а у 2002-му він отримав звання Героя Росії за службу в розвідувальній групі ГРУ та участь у спецопераціях на Північному Кавказі.

Також "Агентство Новини" зазначає, що центр "Сенеж" останнім часом дедалі частіше фігурує у резонансних розслідуваннях. Зокрема, офіцера цього підрозділу Юрія Сізова називали куратором українця, якого в Польщі звинуватили в організації диверсій на залізничній інфраструктурі. Наприклад, видання The Wall Street Journal раніше повідомляло, що "Сенеж" причетний до таємних операцій на території країн Європи.

"Західні розвідувальні служби вважають цей підрозділ відповідальним за вибухи посилок на об'єктах DHL у Європі та за планування замаху на генерального директора Rheinmetall", — йдеться в дописі.

Путін з'явився поруч із командуванням центру "Сенеж" Фото: X (Twitter)

Окрім Галкіна, на кадрах різдвяної служби журналісти ідентифікували ще кількох високопоставлених військових. Серед них — Андрій Попов, полковник і Герой Росії, який також служить у військовій частині №92154. Ще одним учасником був Костянтин Маслянко — полковник ГРУ та Герой Росії, який раніше проходив службу у військовій частині №45807.

Служба безпеки України заявляла, що цей росіянин був причетний до підготовки теракту в центрі Києва у 2014 році та до організації вибуху на українському блокпості поблизу Луганська у 2015-му. За даними українських медіа, він діяв у координації з керівництвом російських ССО, зокрема з Валерієм Флюстіковим та колишнім охоронцем Путіна Олексієм Дюміним.

На відео з богослужіння також видно жінку у військовій формі з непокритою головою, однак її особу встановити не вдалося.

Після завершення служби Путін уперше за останні роки виголосив коротку промову безпосередньо всередині храму. У ній він фактично надав війні релігійного забарвлення, заявивши, що російські військові нібито виконують "богоугодну місію".

"Після служби Путін звернувся до присутніх з короткою промовою: "І дуже часто ми називаємо Господа Спасителем, бо Він прийшов на Землю, щоб спасти всіх людей. І тому воїни Росії — воїни Росії — завжди, так би мовити, з волі Господньої, виконують цю місію: захищають Вітчизну та її народ, рятують Батьківщину та її народ"", — процитували диктатора журналісти.

