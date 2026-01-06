Захворів або робить пластику: ЗМІ припустили, чому Путін раптово зник з публіки

Володимир Путін уже кілька днів поспіль фактично відсутній у публічному просторі, що виглядає нетипово навіть для закритої кремлівської системи. Його мовчання збіглося з резонансними міжнародними подіями, зокрема арештом у США давнього союзника Москви Ніколаса Мадуро, який так і не отримав жодної реакції з боку глави РФ.

Журналісти видання "Телеграф" поцікавилися, чим може бути зумовлене раптове зникнення російського президента та чому від його імені не звучать навіть формальні коментарі. За їхніми спостереженнями, з початку 2026 року не з’являлося жодних відеозвернень Путіна або оперативних повідомлень про його участь у публічних заходах. Остання публікація на офіційному сайті Кремля, пов’язана з президентом, датується шістьма днями раніше — йдеться про традиційне новорічне звернення, яке зазвичай записують заздалегідь.

Новорічне звернення Путіна Фото: Сайт Кремля

Наприкінці грудня Кремль також оприлюднив стенограму зустрічі Путіна із заступницею міністра оборони Анною Цивілєвою, доповнивши її фотографіями. Ще днем раніше було розміщено відео наради щодо ситуації на фронті, яку в Росії офіційно називають зоною "СВО". Водночас жодних доказів того, що ці заходи відбулися саме у дні їх публікації, немає.

Зустріч Путіна із заступником міністра оборони Анною Цивілєвою Фото: Сайт Кремля

Такий інформаційний вакуум виглядає незвично, адже зазвичай діяльність президента РФ супроводжується постійними повідомленнями про зустрічі, наради та заяви. Цього разу Путін фактично зник із публічного поля, а державні медіа не пояснюють причин цієї паузи.

Також на думку автора публікації, особливо показовим є мовчання глави Кремля щодо подій у Венесуелі, де США провели спецоперацію із затримання Ніколаса Мадуро та його дружини. З огляду на багаторічні дружні стосунки між Мадуро та Путіним, відсутність особистої реакції диктатора виглядає щонайменше дивно.

Натомість Міністерство закордонних справ Росії засудило дії США, назвавши їх "військовою агресією". Міністр закордонних справ Сергій Лавров під час розмови з білоруським колегою закликав повернути Мадуро до Венесуели. Також із різкими заявами виступили заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, представники Ради Федерації та депутати Державної думи. Та все ж, що важливо, сам Путін не з’явився ані з власною позицією, ані через свого прессекретаря Дмитра Пєскова.

Чому Путін зник з інформаційного простору

Також "Телеграф" із посиланням на заяву політичного оглядача та журналіста-міжнародника Івана Яковини, додає, що протягом багатьох років Путін мав звичку зникати з публічного простору одразу після новорічних свят. Зазвичай такі перерви тривали кілька тижнів, проте після початку повномасштабної війни проти України ця практика фактично зникла.

За словами Яковини, останнім часом російський президент помітно постарів, тож не можна виключати, що він перебуває у приватній клініці для корекції зовнішності.

"Саме для цього було вигадано фейк про наліт на резиденцію. Якби росіяни здогадалися, що під час війни їхній лідер ліг у клініку покращувати обличчя, багатьох це могло б обурити. А після повідомлень про нібито нальоти українських дронів, Путіна офіційно сховали", — йдеться в дописі.

Водночас існує й інша версія — проблеми зі здоров’ям. Під час однієї з нещодавніх пресконференцій Путін помітно кашляв і пояснював це роботою кондиціонерів у залі. За кілька днів до цього він закашлявся під час публічного заходу, а дитина, яка стояла поруч, побажала йому здоров’я. Крім того, на початку грудня спостерігачі відзначали охриплий голос і ознаки нежитю під час його виступів.

Нагадаємо, OSINT-аналітики зафіксували дивний інцидент із новорічним зверненням Путіна. Спочатку глава Кремля з’явився перед публікою у чорній краватці, а згодом опубліковане відео замінили на інше, де він уже у червоній краватці.

Також Фокус писав, що Путін "нестерпно заздрить Трампу" через його успішну операцію у Венесуелі. Також експерти припускають, що дії Америки підкреслили слабкість глави РФ.