"Який з них справжній?": у новорічному зверненні Путіна помітили дивний інцидент (відео)

За кілька хвилин до Нового 2026 року на сайті Кремля опублікували відеозвернення, у якому російський президент Володимир Путін позував у чорній краватці. Ролик швидко видалили, замінивши його іншою версією — з червоною краваткою.

OSINT-аналітики InformNapalm 1 січня зафіксували дивний інцидент з новорічним зверненням диктатора РФ.

У новорічному зверненні Путіна помітили дивний інцидент

"Чорну версію" звернення, попри швидке замітання слідів, встигли побачити глядачі регіональних провайдерів у низці регіонів Росії, зокрема в Оренбурзькій області. Провайдер "Уфанет ТВ" пояснив інцидент "технічними проблемами" та заявив про перебої з трансляцією та зупинку звернення з 23:20 до 00:30. Втім, відео вже розлетілося мережею.

Паралельно перша версія активно поширювалась у закритих військових чатах та Z-пабліках. Крім того, це ж відеозвернення транслювалося на різних російських сайтах, включаючи mosdomveteran.ru — офіційний ресурс Московського міського будинку ветеранів.

Згодом з’ясувалося, що частина цих ресурсів могла бути зламана під час масштабної кібератаки.

Реакція росіян

"Залишається лише зафіксувати сам факт: у новорічну ніч мільйони росіян побачили двох різних Путіних — і цілком закономірно поставили запитання, який з них справжній?" — пишуть аналітики.

За словами фахівців InformNapalm, реакція російської аудиторії була показовою: вперше за довгий час слова Путіна звучали "як сигнал про можливий початок мирного процесу та надію на повернення додому тисяч російських військовослужбовців".

"Це той випадок, коли альтернативна копія краща за самий оригінал у прямому і переносному сенсі", — додали аналітики.

