"Хочемо закінчення війни, але не закінчення України": новорічне звернення Зеленського (відео)

У новорічну ніч президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із святковим зверненням до українського народу. Він підбив підсумки чергового непростого для нашої держави року.

Володимир Зеленський виступив у новорічну ніч із традиційним привітанням. В своїй промові президент України зазначив, що мирна угода готова на 90%. лишається 10%. "І це значно більше, ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначатимуть долю миру, долю України і Європи, те, як житимуть люди", — зазначив Зеленський.

Президент України виступив із новорічним привітанням

"Почнемо з найголовнішого. Чого хоче Україна? Миру, так чи будь-якою ціною? Ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми сильно? Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає", — сказав Зеленський на початку своєї промови.

Президент України зауважив, що Росія може закінчити війну, але не хоче цього. І тільки увесь світ може змусити її до цього, але не робить це повною мірою.

"Наш народ знає це найкраще. Росія не закінчує свої війни сама. не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають жест доброї волі. Так було в усі роки, коли Росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування. Це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи Москва війною йшла. Польща, Туреччина, Фінляндія, Сирія, Грузія. Абхазія, Осетія, Чечня. І цей список можна продовжувати безкінечно, бо майже вся територія Росії зібрана з війн… Росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі", — зауважив президент України.

Він наголосив, що наміри партнерів повинні стати гарантіями безпеки. А отже – бути ратифіковані: Конгресом Сполучених Штатів та європейськими парламентами.

"Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення", – сказав Зеленський.

"І я дякую кожному лідеру, хто Україну в цьому підтримує. Хто розуміє найголовніше: сьогодні є тільки два варіанти, і тільки два – або світ зупинить війну Росії, або Росія затягне світ у свою війну", — зауважив Зеленський, сказавши, що досі, навіть після чотирьох років повномасштабної війни досі доводить це пояснювати.

За його словами, Європа це розуміє, проте не вся. Зеленський сказав, що він не бажає європейцям такої долі, яка випала нам.

"Я не хочу, аби таке розуміння до всіх у Європі прийшло одного дня о четвертій ранку – так, як це було в Україні. Я не хочу, аби таке розуміння всім європейцям принесла техніка з літерою "Z" на їхніх вулицях. І коли Путін каже: "Да не собираемся мы на вас нападать", – це перший дзвіночок, куди саме поїдуть його танки й полетять його дрони", – наголосив він.

"Ми ж маємо повне право сьогодні казати: Україна – це насправді єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского міра": Зеленський додав, що Україна потрібна Європі, а Європа – Україні.

Він подякував міжнародним партнерам, армії та всьому народові України.

Своє новорічне привітання Володимир Зеленський закінчив побажанням миру: "Ми віримо в мир і боремось за нього і працюємо заради цього і продовжимо це робити, бо дуже хочемо у 2026, щоб тихо у небі і спокійно на землі, щоб тепло і світло в нас вдома".

