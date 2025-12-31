18-хвилинне привітання: коли і де дивитись новорічне звернення Зеленського

31 грудня президент України традиційно звертається до українців та вітає їх із святом — настанням Нового 2026 року. Новорічне звернення Володимира Зеленського розпочнеться в останні хвилини 2025 року.

Середня тривалість усіх новорічних привітань Зеленського, записаних на посаді, складає майже 18 хвилин. Тож очікувати на початок нової промови варто приблизно о 23:40 середи, 31 грудня. Фокус розповість де дивитись звернення президента.

Де дивитися звернення президента України на Новий рік

Відеоролик будуть транслювати одночасно всі українські телеканали, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", а також низка інших.

Трансляцію можна ввімкнути і на офіційних сторінках Володимира Зеленського та Офісу президента в соціальних мережах:

Відео дня

Послухати привітання зі святом можна в ефірі українських радіостанцій; текстова версія згодом буде опублікована на сайті глави держави в розділі "Промови та звернення".

Попереднє новорічне привітання від Зеленського тривало 20 хвилин 43 секунди й було записане на фоні скульптури "Батьківщини-матері" в Києві. Тоді, нагадаємо, президент говорив про атаку на дитячу лікарню "Охматдит", згадав свої розмови з Байденом та Трампом, а також про перемоги українських спортсменів.

А цьогорічне привітання президента Зеленського із Різдвом неабияк образило очільника Кремля. Прессекретар Путіна навіть зібрав брифінг, щоб розповісти про свою образу.