18-минутное поздравление: когда и где смотреть новогоднее обращение Зеленского

31 декабря президент Украины традиционно обращается к украинцам и поздравляет их с праздником — наступлением Нового 2026 года. Новогоднее обращение Владимира Зеленского начнется в последние минуты 2025 года.

Средняя продолжительность всех новогодних поздравлений Зеленского, записанных на должности, составляет почти 18 минут. Поэтому ожидать начала новой речи стоит примерно в 23:40 среды, 31 декабря. Фокус расскажет где смотреть обращение президента.

Где смотреть обращение президента Украины на Новый год

Видеоролик будут транслировать одновременно все украинские телеканалы, которые участвуют в марафоне "Единые новости", а также ряд других.

Трансляцию можно включить и на официальных страницах Владимира Зеленского и Офиса президента в социальных сетях:

Послушать поздравления с праздником можно в эфире украинских радиостанций; текстовая версия впоследствии будет опубликована на сайте главы государства в разделе "Речи и обращения".

Предыдущее новогоднее поздравление от Зеленского длилось 20 минут 43 секунды и было записано на фоне скульптуры "Родины-матери" в Киеве. Тогда, напомним, президент говорил об атаке на детскую больницу "Охматдет", вспомнил свои разговоры с Байденом и Трампом, а также о победах украинских спортсменов.

А нынешнее поздравление президента Зеленского с Рождеством из рядно оскорбило главу Кремля. Пресс-секретарь Путина даже собрал брифинг, чтобы рассказать о своей обиде.