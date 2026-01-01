"Какой из них настоящий?": в новогоднем обращении Путина заметили странный инцидент (видео)

За несколько минут до Нового 2026 года на сайте Кремля опубликовали видеообращение, в котором российский президент Владимир Путин позировал в черном галстуке. Ролик быстро удалили, заменив его другой версией — с красным галстуком.

OSINT-аналитики InformNapalm 1 января зафиксировали странный инцидент с новогодним обращением диктатора РФ.

В новогоднем обращении Путина заметили странный инцидент

"Черную версию" обращения, несмотря на быстрое заметание следов, успели увидеть зрители региональных провайдеров в ряде регионов России, в том числе в Оренбургской области. Провайдер "Уфанет ТВ" объяснил инцидент "техническими проблемами" и заявил о перебоях с трансляцией и остановке обращения с 23:20 до 00:30. Впрочем, видео уже разлетелось по сети.

Параллельно первая версия активно распространялась в закрытых военных чатах и Z-пабликах. Кроме того, это же видеообращение транслировалось на различных российских сайтах, включая mosdomveteran.ru — официальный ресурс Московского городского дома ветеранов.

Впоследствии выяснилось, что часть этих ресурсов могла быть взломана во время масштабной кибератаки.

Реакция россиян

"Остается лишь зафиксировать сам факт: в новогоднюю ночь миллионы россиян увидели двух разных Путиных — и вполне закономерно задали вопрос, какой из них настоящий?" — пишут аналитики.

По словам специалистов InformNapalm, реакция российской аудитории была показательной: впервые за долгое время слова Путина звучали "как сигнал о возможном начале мирного процесса и надежду на возвращение домой тысяч российских военнослужащих".

"Это тот случай, когда альтернативная копия лучше самого оригинала в прямом и переносном смысле", — добавили аналитики.

