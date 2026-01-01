"Нечего туда ехать": Лукашенко предупредил Путина об угрозе покушения (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще в 2023 году предупреждал российского коллегу Владимира Путина о том, что ему грозит покушение на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике в 2023 году.

В результате глава Кремля остался в Москве, а Россию на саммите представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом Лукашенко рассказал во время общения с журналистами, передает "Белта".

По его словам, Путин уже собирал чемоданы, чтобы лететь на саммит.

"Я говорю: "Ты куда?" — "Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС" (ответил Путин. — прим. ред.)". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?" Такой дружеский, братский разговор. Старшему брату: "Ты собрался туда лететь?" "Ну вот, просили, меня ж там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" Он: "Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" — описывает разговор президент.

Лукашенко не уверен, что на решение Путина повлияли его слова, но рад, что высказал ему свое мнение.

О якобы готовящемся покушении президента Беларуси предупредила разведка.

"Наша разведка – они молодцы, в последнее время работают неплохо, нас информировала на уровне там разговоров, сплетней Запада, что готовится террористический акт против президента России. Против меня – это уже давно понятно. Я ему часто говорю "Ну, война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо, они к тебе прилетят. Вот он позвал нас в Питер. Его ближайшие друзья прилетели туда. Прилетят и другие. И Си Цзиньпин прилетит, и из Ирана, из других стран прилетят люди. Но надо как-то поаккуратнее. Этим людям доверять нельзя", – продолжил свой рассказ политик.

Теперь, считает Лукашенко, события показывают, что он был прав.

"Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина — все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. Они обманывали, и это он признает, постоянно", — заявил политик.

Ранее Лукашенко назвал "атаку" на резиденцию Путина на Валдае "абсолютной дикостью" и "терроризмом", отметив, что Владимир Зеленский, президент Украины, даже если формально фигурирует в этой истории, мог не осознавать последствий таких действий.

В свою очередь американская разведка доказала, что никакого налета дронов на поместье российского президента не было.

Напомним, что в Минобороны РФ показали, как двигались БпЛА во время "атаки". По словам военных РФ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили все 91 дроны.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Андрей Колесник пригрозил Украине "жестким и неизбежным" ответом из-за атаки по имению Путина.