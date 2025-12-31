"Дикий терроризм": Лукашенко прокомментировал "атаку" на резиденцию Путина и пригрозил ответом

Александр Лукашенко отреагировал на информацию об атаке беспилотников на одну из государственных резиденций президента РФ Владимира Путина, назвав произошедшее "абсолютной дикостью" и поставив под сомнение логику и реальную цель инцидента.

Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", соответствующее заявление Лукашенко сделал в ответ на вопрос журналиста относительно возможных последствий атаки на резиденцию Путина — как для войны против Украины, так и для перспектив политических договоренностей.

Комментируя ситуацию, Лукашенко отметил, что хорошо знаком с маршрутами и местами пребывания российского президента, поэтому не склонен драматизировать сам факт атаки. В то же время он заявил, что если события действительно происходили так, как их подают официальные источники, то речь идет о "терроризме на высшем государственном уровне". Однако, по его словам, значительно важнее другой вопрос — кому это было выгодно и с какой целью.

"Конечно, если все было именно так, как это сейчас подается, то речь идет о "диком" терроризме на самом высоком государственном уровне. Это терроризм. Но я думаю не о самом факте, а о том, кому это было нужно и к каким последствиям могло привести", — отметил чиновник.

Говоря о возможной причастности Украины, Лукашенко высказал предположение, что Владимир Зеленский, даже если формально фигурирует в этой истории, мог не осознавать последствий таких действий. При этом он намекнул на наличие "других сил", которые, по его мнению, могут стоять за решениями украинского руководства, и заявил, что ситуация якобы свидетельствует о потере полного контроля над процессами.

"Причастен ли к этому Владимир Александрович или нет — вопрос открытый. Думаю, что если и причастен, то минимально. Если же он за этим не стоит, это свидетельствует о серьезной опасности, ведь Украина в таком случае выглядит уже малоуправляемой. И главное — зачем это было нужно? Это дикость, глупость, настоящее безумие. Делать этого не было никакой необходимости, потому что это ни к чему не приведет. Это факт. Именно так я оцениваю эту ситуацию. А время, в конце концов, покажет, что на самом деле произошло и что за этим стоит", — ответил политик на вопрос журналиста.

Также Лукашенко заявил, что Россия, по его словам, неоднократно имела возможность нанести удары по местам пребывания высшего руководства Украины, но этого не делала. Он вспомнил разговоры с Путиным, во время которых, как утверждает, обсуждались радикальные сценарии в ответ на атаки, однако российский президент якобы категорически отвергал идеи ударов по "центрам принятия решений".

"Я вам больше скажу. Когда применили впервые "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", — добавил Лукашенко.

Отдельное внимание белорусский лидер обратил на сам объект атаки. По его словам, речь идет о загородной резиденции, где Путин фактически не проживает и которая ранее использовалась для приема иностранных делегаций в период "нормальных отношений" с Западом.

Напомним, что в Минобороны РФ показали, как двигались БпЛА во время "атаки". По словам военных РФ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили все 91 дроны.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Андрей Колесник пригрозил Украине "жестким и неизбежным" ответом из-за атаки по имению Путина.