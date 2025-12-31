"Дикий тероризм": Лукашенко прокоментував "атаку" на резиденцію Путіна і пригрозив відповіддю

Олександр Лукашенко відреагував на інформацію про атаку безпілотників на одну з державних резиденцій президента РФ Володимира Путіна, назвавши те, що сталося, "абсолютною дикістю" та поставивши під сумнів логіку й реальну мету інциденту.

Як повідомляє телеграм-канал "Пул Первого", відповідну заяву Лукашенко зробив у відповідь на запитання журналіста щодо можливих наслідків атаки на резиденцію Путіна — як для війни проти України, так і для перспектив політичних домовленостей.

Коментуючи ситуацію, Лукашенко наголосив, що добре обізнаний із маршрутами та місцями перебування російського президента, тому не схильний драматизувати сам факт атаки. Водночас він заявив, що якщо події дійсно відбувалися так, як їх подають офіційні джерела, то йдеться про "тероризм на найвищому державному рівні". Однак, за його словами, значно важливішим є інше питання — кому це було вигідно і з якою метою.

"Звісно, якщо все було саме так, як це нині подається, то йдеться про "дикий" тероризм на найвищому державному рівні. Це тероризм. Але я думаю не про сам факт, а про те, кому це було потрібно і до яких наслідків могло призвести", — зауважив посадовець.

Говорячи про можливу причетність України, Лукашенко висловив припущення, що Володимир Зеленський, навіть якщо формально фігурує в цій історії, міг не усвідомлювати наслідків таких дій. При цьому він натякнув на наявність "інших сил", які, на його думку, можуть стояти за рішеннями українського керівництва, і заявив, що ситуація нібито свідчить про втрату повного контролю над процесами.

"Чи причетний до цього Володимир Олександрович, чи ні — питання відкрите. Думаю, що якщо й причетний, то мінімально. Якщо ж він за цим не стоїть, це свідчить про серйозну небезпеку, адже Україна в такому разі виглядає вже малокерованою. І головне — навіщо це було потрібно? Це дикість, глупота, справжнє безумство. Робити цього не було жодної потреби, бо це ні до чого не призведе. Це факт. Саме так я оцінюю цю ситуацію. А час, зрештою, покаже, що насправді відбулося і що за цим стоїть", — відповів політик на питання журналіста.

Також Лукашенко заявив, що Росія, за його словами, неодноразово мала можливість завдати ударів по місцях перебування вищого керівництва України, але цього не робила. Він згадав розмови з Путіним, під час яких, як стверджує, обговорювалися радикальні сценарії у відповідь на атаки, однак російський президент нібито категорично відкидав ідеї ударів по "центрах ухвалення рішень".

"Я вам більше скажу. Коли застосували вперше "Орешник", деякі гарячі голови (мені Путін розповідав, ми обговорювали) пропонували йому: ось по цих терористах і так далі треба завдати другого удару, а то й по центрах прийняття рішень. Путін категорично з порога відкинув цю ідею", — додав Лукашенко.

Окрему увагу білоруський лідер звернув на сам об’єкт атаки. За його словами, йдеться про заміську резиденцію, де Путін фактично не мешкає і яка раніше використовувалася для приймання іноземних делегацій у період "нормальних відносин" із Заходом.

Нагадаємо, що у Міноборони РФ показали, як рухалися БпЛА під час "атаки". За словами військових РФ, підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 91 дрони.

Крім того, депутат Держдуми РФ Андрій Колесник пригрозив Україні "жорсткою та неминучою" відповіддю через атаку по маєтку Путіна.