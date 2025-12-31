91 дрон над маєтком Путіна: у Міноборони РФ показали, як рухалися БпЛА під час "атаки" (карта)

Міноборони Росії повідомило про нібито відбиття атаки українських безпілотників на резиденцію президента РФ у Новгородській області. За офіційними даними, підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 91 БпЛА, які нібито діяли над територіями Брянської, Смоленської та Новгородської областей.

За інформацією, оприлюдненою Міністерством оборони РФ, у період із 28 по 29 грудня 2025 року українські безпілотники нібито здійснили масовану атаку на резиденцію президента Російської Федерації в Новгородській області. Згідно з опублікованою схемою, удари дронів, як зазначає російська сторона, наносилися з території Сумської та Чернігівської областей України по напрямках Брянської, Смоленської, Тверської та Новгородської областей.

Схема руху БпЛА над резеденцією Путіна Фото: Міноборони РФ

Начальник зенітних ракетних військ ВКС РФ генерал-майор Олександр Романенков на брифінгу повідомив, що загалом застосовано 91 безпілотник, які діяли на низьких висотах. За його даними, у Новгородській області було знищено 41 БПЛА, у Брянській — 49, у Смоленській — один. Вказується, що атака відбувалася кількома "ешелонами" протягом ночі, і, за заявами російського командування, усі безпілотники були ліквідовані силами протиповітряної оборони.

Відео дня

Водночас у повідомленні Міноборони РФ зазначено, що для перехоплення дронів використовувалися зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Згідно з російською стороною, усі дії проводилися "скоординовано" та "професійно", а постраждалих і руйнувань на території Росії нібито не зафіксовано.

Наголошується, що атака була спрямована безпосередньо на резиденцію президента в Новгородській області й, за офіційною версією РФ, нібито мала "терористичний характер".

Крім того, Міноборони РФ оприлюднило відео нібито з українським БПЛА "Чаклун", який прямував на резиденцію Путіна. Загарбники стверджують, що дрон оснащений бойовою частиною у вигляді фугасного заряду вагою 6 кг.

У РФ впевнені, що Україна атакувала маєток Путіна: деталі

Нагадаємо, що Сергій Лавров заявив про нібито атаку 91 безпілотника на резиденцію Путіна в Новгородській області, не надавши жодних доказів. Володимир Зеленський спростував ці слова та пов’язав їх з інформаційними маніпуляціями Росії на тлі успішних переговорів України та США.

Згодом російські ЗМІ спростували інформацію, що українські БпЛА атакувала резиденцію президента Росії Володимира Путіна в Новгородській області, оскільки місцеві мешканці взагалі не чули роботи ППО у місті.

Ба більше, депутат Держдуми РФ Андрій Колесник пригрозив Україні "жорсткою та неминучою" відповіддю через атаку по маєтку Путіна.