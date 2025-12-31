91 дрон над имением Путина: в Минобороны РФ показали, как двигались БпЛА во время "атаки" (карта)

Минобороны России сообщило о якобы отражении атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По официальным данным, подразделения противовоздушной обороны уничтожили все 91 беспилотный летательный аппарат, которые якобы действовали над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей.

По информации, обнародованной Министерством обороны РФ, в период с 28 по 29 декабря 2025 года украинские беспилотники якобы совершили массированную атаку на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Согласно опубликованной схеме, удары дронов, как отмечает российская сторона, наносились с территории Сумской и Черниговской областей Украины по направлениям Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.

Схема движения БпЛА над резиденцией Путина Фото: Министерство обороны РФ

Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков на брифинге сообщил, что всего применен 91 беспилотник, которые действовали на низких высотах. По его данным, в Новгородской области был уничтожен 41 БПЛА, в Брянской — 49, в Смоленской — один. Указывается, что атака происходила несколькими "эшелонами" в течение ночи, и, по заявлениям российского командования, все беспилотники были ликвидированы силами противовоздушной обороны.

В то же время в сообщении Минобороны РФ указано, что для перехвата дронов использовались зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. Согласно российской стороне, все действия проводились "скоординировано" и "профессионально", а пострадавших и разрушений на территории России якобы не зафиксировано.

Отмечается, что атака была направлена непосредственно на резиденцию президента в Новгородской области и, по официальной версии РФ, якобы имела "террористический характер".

Кроме того, Минобороны РФ обнародовало видео якобы с украинским БПЛА "Колдун", который направлялся на резиденцию Путина. Захватчики утверждают, что дрон оснащен боевой частью в виде фугасного заряда весом 6 кг.

Напомним, что Сергей Лавров заявил о якобы атаке 91 беспилотника на резиденцию Путина в Новгородской области, не предоставив никаких доказательств. Владимир Зеленский опроверг эти слова и связал их с информационными манипуляциями России на фоне успешных переговоров Украины и США.

Впоследствии российские СМИ опровергли информацию, что украинские БпЛА атаковали резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, поскольку местные жители вообще не слышали работы ПВО в городе.

Более того, депутат Госдумы РФ Андрей Колесник пригрозил Украине "жестким и неизбежным" ответом из-за атаки по имению Путина.