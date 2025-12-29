Россия готовит массированные удары по Украине в ответ на последние атаки на свою территорию, предупреждает депутат Госдумы РФ Андрей Колесник. Он уверяет, что любые провокации со стороны Киева получат "жесткую и неизбежную" реакцию.

Недавний инцидент с резиденцией президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, где ВСУ якобы пытались совершить атаку, вызвал резкую реакцию российского парламентария. Как пишет российское издание Life, он заявил, что Украина и ее западные союзники пытаются сдержать положительную динамику переговоров, прибегая к "провокационным действиям".

По словам парламентария, переговоры между сторонами продолжаются, и их динамика "положительная", хотя конкретных результатов пока нет, ведь часть информации является "дипломатической тайной". Колесник также заявил, что действия Украины и ее партнеров в Евросоюзе направлены на препятствование процессу, даже если это вредит "собственному населению".

"Переговоры продолжаются. Динамика переговорного процесса положительная, и это уже хорошо. Особых результатов мы пока не видим. Возможно, они и есть, но это дипломатическая тайна, поэтому заранее все нельзя публиковать. В Украине это чувствуют, так же как и в Евросоюзе, который помогает Украине всем, чем может, даже в ущерб собственному населению. Поэтому и пытаются действовать такими провокационными методами", — заявил чиновник.

В то же время в Москве отмечают, что ответ на провокации будет жестким. Колесник пообещал удары по критической, оборонной и энергетической инфраструктуре Украины.

"Ответные удары будут нанесены уже на 100%, как мы всегда это делаем. Это абсолютно неизбежная вещь", — подытожил Колесник.

До этого, в РФ заявили, что украинские военные атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, однако Зеленский уверяет — это ложь.

