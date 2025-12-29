Росія готує масовані удари по Україні у відповідь на останні атаки на свою територію, попереджає депутат Держдуми РФ Андрій Колесник. Він запевняє, що будь-які провокації з боку Києва отримають "жорстку та неминучу" реакцію.

Нещодавній інцидент з резиденцією президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області, де ЗСУ нібито намагалися здійснити атаку, викликав різку реакцію російського парламентаря. Як пише російське видання Life, він заявив, що Україна та її західні союзники намагаються стримати позитивну динаміку переговорів, вдаючись до "провокаційних дій".

За словами парламентаря, переговори між сторонами тривають, і їхня динаміка "позитивна", хоча конкретних результатів наразі немає, адже частина інформації є "дипломатичною таємницею". Колесник також заявив, що дії України та її партнерів у Євросоюзі спрямовані на перешкоджання процесу, навіть якщо це шкодить "власному населенню".

"Переговори тривають. Динаміка переговорного процесу позитивна, і це вже добре. Особливих результатів ми поки що не бачимо. Можливо, вони і є, але це дипломатична таємниця, тому заздалегідь усе не можна публікувати. В Україні це відчувають, так само як і в Євросоюзі, який допомагає Україні всім, чим може, навіть на шкоду власному населенню. Тому й намагаються діяти такими провокаційними методами", — заявив посадовець.

Водночас у Москві наголошують, що відповідь на провокації буде жорсткою. Колесник пообіцяв удари по критичній, оборонній та енергетичній інфраструктурі України.

"Відповідні удари будуть нанесені вже на 100%, як ми завжди це робимо. Це абсолютно неминуча річ", — підсумував Колесник.

