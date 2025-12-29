Путін заявив про продовження наступу в Україні у новому році: 20 км до Сум, 15 км до Запоріжжя

Президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив окупувати ще два обласних центри України — Запоріжжя та Суми, повідомили росЗМІ. Очільник Кремля заявив, що лінія фронту проходить за 15-20 км від вказаних цілей РФ, і що їх начебто незабаром захоплять. Які погрози пролунали у новому виступі російського президента та як насправді проходить лінія фронту на півдні та сході?

Глава російської держави запевнив, що не планує спиняти війни і далі наступатиме не лише в Донецькій області, а у Запорізькій та Херсонській, окупація яких є його ціллю. У тезах виступу, опублікованому росЗМІ "РИА Новости", наводяться звіти командувачів відтинками фронту. Зокрема, командувач групи "Захід" повідомив, начебто російські війська перебуваються за 20 км від околиць Сум, а командувач угрупування "Днепр" — про 15 км до Запоріжжя.

Наступ РФ — деталі заяви Путіна та ситуація на фронті

Очільник Кремля заявив, що у 2026 році продовжить "створення смуги безпеки" на українсько-російському кордоні й припиняти бойові дії не збирається. При цьому глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов уточнив, що начебто російська армія просувається у напрямку Оріхова і загрожує Запоріжжю.

На карті аналітиків DeepState показана лінія фронту під Запоріжжям та Сумами станом на 28 грудня. Бачимо, що від околиць Запоріжжя до червоної зони у Степногірську — 21 км, а до сірої зони в районі Малокатеринівки — 11 км.

Наступ РФ - лінія фронту під Запоріжжям станом на 28 грудня, DeepState Фото: DeepState

На карті бойових дій під Сумами вказано, що відстань до лінії фронту в районі Юнаківки — близько 18 км по прямій або 28 км, якщо рухатись трасою Н07.

Наступ РФ - лінія фронту під Сумами станом на 28 грудня, DeepState Фото: DeepState

Російський президент не згадав про ще один обласний центр, який намагаються окупувати ЗС РФ. Харків — місто, розташоване за 20 км від "червоної зони" на півночі, яка з'явилась у травні 2024 року: з того часу лінія боїв не зміщувалась півтора року.

Наступ РФ - лінія фронту під Харковом станом на 28 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію на фронті станом на 29 грудня. Згідно з останнім оновленням DeepState, росіяни просунулись в Гуляйполі та Мирнограді. При цьому у Гуляйполі підрозділи ЗС РФ проникли у центр населеного пункту: з'явився вузький "клин" з півдня на північ. У Мирнограді під контролем противника — половина міста.

