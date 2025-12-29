В Кремлі погодились із Трампом щодо "близькості миру" та назвали умову завершення війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що завершення війни в можливе лише за умови виведення Сил оборони України з Донбасу. При цьому він погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що мир "став значно ближчим".

Заяви Пєскова про умови завершення війни в Україні передає 29 грудня російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС. За його словами, Кремль дасть свою оцінку зустрічі Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, коли отримає інформацію від США.

Пєсков заявив, що для припинення бойових дій Київ повинен вивести війська "з адміністративних кордонів" Донбасу, та при цьому не уточнив, чи очікує РФ на виведення СОУ також із Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, він повідомив, що президент РФ Володимир Путін не обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість різдвяного перемир'я в Україні, та назвав недоцільними публічні коментарі щодо створення зони вільної торгівлі на Донбасі та спільного управління Запорізькою атомною електростанцією.

За словами Пєскова, у Кремлі також не розуміють, що мав на увазі Зеленський, коли казав, що Москві потрібно підготувати план "Б" щодо війни в Україні, оскільки РФ "думає про завершення бойових дій у контексті досягнення своїх цілей".

Речник Кремля анонсував нову телефонну розмову Трампа і Путіна "найближчим часом", та заявив, що мови про діалог Путіна і Зеленського наразі не йде.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповідав, що Путін і Трамп телефоном обговорювали "український конфлікт". За словами Ушакова, обидва президенти нібито дотримуються поглядів, що запропоноване українцями та європейцями тимчасове перемир'я "веде лише до затягування" війни.

Сам Трамп назвав переговори у США з Зеленським "чудовими" і заявив, що домовленості щодо гарантій безпеки для України досягнуті майже на 95%. Проте він зазначив, що питання окупованих українських територій, зокрема Донбасу, лишаються нерозв'язаними.