"Зустріч була дуже чудовою": Зеленський і Трамп розповіли про підсумки переговорів у США (відео)

Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп після переговорів виступили перед пресою. Зустріч лідерів була "чудовою" й наблизила сторони до досягнення мирної угоди.

Лідери погодили мирний план практично на 90%, а гарантії безпеки — на 100%. Фокус передає головні заяви політиків після зустрічі у США.

Дональд Трамп назвав переговори "чудовими". За його словами, американська та українська сторони встигли обговорити багато питань щодо миру.

"У нас була чудова зустріч. Ми багато чого обговорили", — заявив Трамп.

Президент США також повідомив, що сторони практично на 95% досягли домовленостей щодо гарантій безпеки для України. За його словами, можливо, залишилося лише одне або два питання щодо гарантій безпеки.

Володимир Зеленський натомість зазначив, що мирний план погоджено на 90%, а гарантії безпеки — на 100%.

Гарантії безпеки, як стверджує Трамп, у більшості будуть покладені на європейську сторону. Однак США допомагатимуть "на 100%".

Серед питань, які досі залишилися нез'ясованими між сторонами, це питання українських територій, зокрема Донбасу. Однак Трамп висловив впевненість у тому, що його також невдовзі вдасться врегулювати.

"Питання Донбасу досі невирішене, я думаю, що буде вирішене", — підкреслив Трамп.

За словами президента США, раніше Зеленський був "ближче до миру", а Путін — навпаки. Однак зараз ситуація складається по-іншому.

"Раніше Зеленський був ближчий до миру, а Путін навпаки. Колись Путін був, а Зеленський навпаки. Зараз ситуація така, що обидві сторони зайшлися", — наголосив Трамп.

Водночас лідер Кремля поки що не погоджується на припинення вогню в Україні задля референдуму, розповів президент США. Проте РФ нібито "хоче, аби в України було все добре", підкреслив Трамп.

"Путін не хоче перемир'я. Якщо доведеться починати знову, він не хоче опинитися в такій ситуації, і я розумію його позицію", — зазначив президент США.

Референдум в Україні

Зеленський та Трамп під час зустрічі також говорили питання референдуму в Україні.

"Ми говорили про референдум, можемо використати його для плану, або голосуватиме парламент", — повідомив президент України.

Проте для проведення референдуму, як і виборів, необхідно буде налагодити відповідну інфраструктуру для цього, оскільки чимало людей виїхали з країни через війну.

"Мільйони людей виїхали з України. Референдум працює також, як вибори. Якщо ми дійдемо до такого рішення, людям потрібна буде для цього інфраструктура", — заявив Зеленський.

Трамп натомість висловив готовність приїхати до України та звернутися до парламенту задля врегулювання.

Питання Запорізької АЕС

Під час пресконференції Трамп також згадав про питання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Він повідомив, що Україна та РФ наразі працюють над тим, щоб запустити станцію в роботу.

"Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію", — розповів політик.

Він наголосив, що ЗАЕС — найбільша електростанція у світі. Її можуть "швидко запустити".

"Це дуже великий поступ — що він (Путін — ред.) перестав націлюватися бомбами на цю АЕС", — зазначив Трамп.

Коли сторони досягнуть домовленостей щодо миру

Хоча наразі невідомо, коли сторони зможуть досягнути домовленостей щодо мирної угоди, Володимир Зеленський висловив сподівання, що вже у січні 2026 року будуть узгоджені всі рішення щодо документів.

"Сподіваюся, у січні ми узгодимо рішення щодо всіх документів", — заявив український президент.

Він розповів також, що у січні має відбутися зустріч з Дональдом Трампом та деякими європейськими лідерами. Саме на цій зустрічі, як сподівається Володимир Зеленський, сторони зможуть остаточно узгодити усі необхідні питання.

