"Встреча была очень замечательной": Зеленский и Трамп рассказали об итогах переговоров в США (видео)

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп после переговоров выступили перед прессой. Встреча лидеров была "замечательной" и приблизила стороны к достижению мирного соглашения.

Лидеры согласовали мирный план практически на 90%, а гарантии безопасности — на 100%. Фокус передает главные заявления политиков после встречи в США.

Дональд Трамп назвал переговоры "замечательными". По его словам, американская и украинская стороны успели обсудить много вопросов относительно мира.

"У нас была замечательная встреча. Мы многое обсудили", — заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что стороны практически на 95% достигли договоренностей относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, возможно, осталось лишь один или два вопроса относительно гарантий безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности — на 100%.

Гарантии безопасности, как утверждает Трамп, в большинстве будут возложены на европейскую сторону. Однако США будут помогать "на 100%".

Среди вопросов, которые до сих пор остались невыясненными между сторонами, это вопрос украинских территорий, в частности Донбасса. Однако Трамп выразил уверенность в том, что его также вскоре удастся урегулировать.

"Вопрос Донбасса до сих пор нерешенный, я думаю, что будет решен", — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, ранее Зеленский был "ближе к миру", а Путин — наоборот. Однако сейчас ситуация складывается по-другому.

"Раньше Зеленский был ближе к миру, а Путин наоборот. Когда-то Путин был, а Зеленский наоборот. Сейчас ситуация такова, что обе стороны зашлись", — подчеркнул Трамп.

В то же время лидер Кремля пока не соглашается на прекращение огня в Украине ради референдума, рассказал президент США. Однако РФ якобы "хочет, чтобы у Украины было все хорошо", подчеркнул Трамп.

"Путин не хочет перемирия. Если придется начинать снова, он не хочет оказаться в такой ситуации, и я понимаю его позицию", — отметил президент США.

Референдум в Украине

Зеленский и Трамп во время встречи также говорили вопрос референдума в Украине.

"Мы говорили о референдуме, можем использовать его для плана, или будет голосовать парламент", — сообщил президент Украины.

Однако для проведения референдума, как и выборов, необходимо будет наладить соответствующую инфраструктуру для этого, поскольку многие выехали из страны из-за войны.

"Миллионы людей выехали из Украины. Референдум работает также, как выборы. Если мы дойдем до такого решения, людям нужна будет для этого инфраструктура", — заявил Зеленский.

Трамп взамен выразил готовность приехать в Украину и обратиться к парламенту для урегулирования.

Вопросы Запорожской АЭС

Во время пресс-конференции Трамп также упомянул о вопросе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он сообщил, что Украина и РФ сейчас работают над тем, чтобы запустить станцию в работу.

"Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее ввод в эксплуатацию", — рассказал политик.

Он подчеркнул, что ЗАЭС — крупнейшая электростанция в мире. Ее могут "быстро запустить".

"Это очень большой прогресс — что он (Путин — ред.) перестал нацеливаться бомбами на эту АЭС", — отметил Трамп.

Когда стороны достигнут договоренностей о мире

Хотя пока неизвестно, когда стороны смогут достичь договоренностей по мирному соглашению, Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в январе 2026 года будут согласованы все решения по документам.

"Надеюсь, в январе мы согласуем решение по всем документам", — заявил украинский президент.

Он рассказал также, что в январе должна состояться встреча с Дональдом Трампом и некоторыми европейскими лидерами. Именно на этой встрече, как надеется Владимир Зеленский, стороны смогут окончательно согласовать все необходимые вопросы.

Напомним, перед этим агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в команде украинского президента сообщило, что встреча Зеленского и Трампа 28 декабря стала одной из самых важных за все время.

Также 28 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, о чем Путин и Трамп говорили по телефону.