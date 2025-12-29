В Кремле согласились с Трампом насчет "близости мира" и назвали условие завершения войны

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что завершение войны в возможно только при условии вывода Сил обороны Украины с Донбасса. При этом он согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что мир "стал значительно ближе".

Заявления Пескова об условиях завершения войны в Украине передает 29 декабря российское пропагандистское информационное агентство ТАСС. По его словам, Кремль даст свою оценку встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, когда получит информацию от США.

Песков заявил, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска "с административных границ" Донбасса, но при этом не уточнил, ожидает ли РФ вывода СОУ также из Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, он сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность рождественского перемирия в Украине, и назвал нецелесообразными публичные комментарии по созданию зоны свободной торговли на Донбассе и совместного управления Запорожской атомной электростанцией.

Відео дня

По словам Пескова, в Кремле также не понимают, что имел в виду Зеленский, когда говорил, что Москве нужно подготовить план "Б" по войне в Украине, поскольку РФ "думает о завершении боевых действий в контексте достижения своих целей".

Представитель Кремля анонсировал новый телефонный разговор Трампа и Путина "в ближайшее время", и заявил, что речи о диалоге Путина и Зеленского пока не идет.

Напомним, президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Путин и Трамп по телефону обсуждали "украинский конфликт". По словам Ушакова, оба президента якобы придерживаются взглядов, что предложенное украинцами и европейцами временное перемирие "ведет лишь к затягиванию" войны.

Сам Трамп назвал переговоры в США с Зеленским "замечательными" и заявил, что договоренности по гарантиям безопасности для Украины достигнуты почти на 95%. Однако он отметил, что вопрос оккупированных украинских территорий, в частности Донбасса, остаются нерешенными.