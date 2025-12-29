ВС РФ заняли половину Мирнограда и продвинулись в Гуляйполе: рывки от 100 до 1500 м (карта)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации прогнули позиции Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя и Мирнограда, сообщили аналитики. При этом в Покровске ситуация не изменилась — украинские бойцы не допускают дальнейшего продвижения противника. В каких точках фронта активно продвигаются ВС РФ?

Карта боевых действий показывает успехи ВС РФ рядом с семью населенными пунктами на Гуляйпольском и Покровском направлении, установили аналитики проекта DeepState. На одном отрезке россияне захватили новые дома на окраине поселка, на другом — продвижение как в центре, так и на подступах к городу.

Наступление РФ — бои в Мирнограде

Проект DeepState показал стремительный рост красной зоны в Мирнограде, который ранее обозначали серой зоной с центральной частью, контролируемой ВСУ. По состоянию на 28 декабря россияне продвинулись с юга к центру на расстояние около 1,5 км и оккупировали, ориентировочно, половину города (общая площадь 23 кв. км). Кроме того, ВС РФ заняли новые позиции к востоку от Покровска — возле Ровно на трассе Т0504. Другие точки, в которых имеет успехи противник, — рядом с Родинским, Красным Лиманом, Новоэкономичным: населенные пункты охватывают Мирноград с севера и востока, продвижение ВС РФ — на 100-300 м, показывает карта.

Наступление РФ — линия фронта Покровск-Мирноград, 28 декабря, DeepState Фото: DeepState

События в Гуляйполе

Аналитики обновили карту боевых действий в Гуляйполе по состоянию на 28 декабря. Выяснилось, что россияне проникли еще на несколько улиц на северо-востоке населенного пункта. Кроме того, километровый клин тянется с юга в центр и еще один красный выступ охватывает с севера.

Наступление РФ — линия фронта в Гуляйполе, 28 декабря, DeepState

В следующей заметке аналитики DeepState сообщили об очередном преступлении ВС РФ под Гуляйполем. Аналитики написали, что россияне расстреляли трех украинских бойцов: Фокус не публикует фотодоказательства по этическим соображениям.

Командование — о наступлении РФ на Гуляйполе и Мирноград

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном на странице Facebook утром 29 декабря, проинформировали о 52 атаках ВС РФ на Покровском направлении. Среди населенных пунктов, которые штурмуют россияне, — точки, упомянутые DeepState, а также бои вокруг Новопавловки в Днепропетровской области. На Гуляйпольском направлении насчитали 19 штурмов ВС РФ.

Командование не подтвердило продвижение противника в центр Мирнограда. В то же время командующий Штурмовыми войсками Валентин Манько 27 декабря сообщил, что подразделения украинских штурмовиков перевели на Гуляйпольское направление. Командующий ШВ ВСУ теперь будет отвечать и за это направление, хотя ранее удерживал позиции на 10-15 км юго-восточнее Покровска.

Отметим, 26 декабря стало известно о проникновении ВС РФ на батальонный командный пункт 106 бригады в центре Гуляйполя. Россияне опубликовали видео из штаба и показали, что во время отступления не было уничтожено технику и командирские карты. Военная корреспондентка пообщалась с офицером, который участвовал в бою, и тот объяснил, что документы и технику в Гуляйполе начали уничтожать, но не успели сделать это до конца.

Напоминаем, 28 декабря Фокус писал о предварительном этапе наступления РФ на Мирноград и Гуляйполе.