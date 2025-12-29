ЗС РФ зайняли половину Мирнограда та просунулись у Гуляйполі: ривки від 100 до 1500 м (карта)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації прогнули позиції Збройних сил України у районі Гуляйполя та Мирнограда, повідомили аналітики. Водночас у Покровську ситуація не змінилась — українські бійці не допускають подальшого просування противника. У яких точках фронту найактивніше просуваються ЗС РФ?

Карта бойових дій показує успіхи ЗС РФ поруч із сімома населеними пунктами на Гуляйпільському та Покровському напрямках, встановили аналітики проєкту DeepState. На одному відрізку росіяни захопили нові будинки на околиці селища, на іншому — просування як в центрі, так і на підступах до міста.

Наступ РФ — бої у Мирнограді

Проєкт DeepState показав стрімке зростання червоної зони у Мирнограді, який раніше позначали сірою зоною з центральною частиною, контрольованою ЗСУ. Станом на 28 грудня росіяни просунулись з півдня до центру на відстань приблизно 1,5 км і окупували, орієнтовно, половину міста (загальна площа 23 кв. км). Крім того, ЗС РФ зайняли нові позиції на схід від Покровська — біля Рівного на трасі Т0504. Інші точки, в яких має успіхи противник, — поруч з Родинським, Червоним Лиманом, Новоекономічним: населені пункти охоплюють Мирноград з півночі та сходу, просування ЗС РФ — на 100–300 м, показує карта.

Наступ РФ — лінія фронту Покровськ-Мирноград, 28 грудня, DeepState Фото: DeepState

Події в Гуляйполі

Аналітики оновили карту бойових дій у Гуляйполі станом на 28 грудня. З'ясувалось, що росіяни проникли ще на кілька вулиць на північному сході населеного пункту. Крім того, кілометровий клин тягнеться з півдня у центр і ще один червоний виступ охоплює з півночі.

Наступ РФ — лінія фронту у Гуляйполі, 28 грудня, DeepState

У наступному дописі аналітики DeepState повідомили про черговий злочин ЗС РФ під Гуляйполем. Аналітики написали, що росіяни розстріляли трьох українських бійців: Фокус не публікує фотодокази з етичних міркувань.

Командування — про наступ РФ на Гуляйполе та Мирноград

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на сторінці Facebook зранку 29 грудня, проінформували про 52 атаки ЗС РФ на Покровському напрямку. Серед населених пунктів, які штурмують росіяни, — точки, згадані DeepState, а також бої навколо Новопавлівки у Дніпропетровській області. На Гуляйпільському напрямку нарахували 19 штурмів ЗС РФ.

Командування не підтвердило просування противника у центр Мирнограда. Водночас командувач Штурмовими військами Валентин Манько 27 грудня повідомив, що підрозділи українських штурмовиків перевели на Гуляйпільський напрямок. Командувач ШВ ЗСУ тепер відповідатиме і за цей напрямок, хоч раніше втримував позиції на 10–15 км південно-східніше Покровська.

Зазначимо, 26 грудня стало відомо про проникнення ЗС РФ на батальйонний командний пункт 106 бригади в центрі Гуляйполя. Росіяни опублікували відео з штабу і показали, що під час відступу не було знищено техніку та командирські карти. Військова кореспондентка поспілкувалась з офіцером, який брав участь у бою, і той пояснив, що документи і техніку у Гуляйполі почали нищити, але не встигли зробити це до кінця.

Нагадуємо, 28 грудня Фокус писав про попередній етап наступу РФ на Мирноград та Гуляйполе.