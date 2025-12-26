Чому в Гуляйполі не знищили комп'ютери та карти: офіцер з 106 бригади розповів про втрату КСП

26 грудня у мережі з'явились нові кадри з Гуляйполя, які показали встановлення російського прапора на пам'ятнику Нестору Махну у центрі міста. Точка з прапором за 400 м від командно-спостережного пункту, у який росіяни увірвались 18 грудня. Офіцер 106 бригади тероборони розповів, що КСП втратили через диверсантів і що важливі документи і техніку підпалили. Що насправді сталось у Гуляйполі і чому ЗС РФ проказали прапор ТрО і командирські карти?

Відео з просуванням ЗС РФ у Гуляйполі опублікував волонтер Сергій Стерненко вдень 26 грудня. Тим часом військова кореспондентка Діана Буцко поспілкувалась з офіцером, який перебував у КСП та брав участь як у знищенні секретних даних, а і у боях противником. З'ясувалось, що командний пункт розміщувався за 700 м від лінії боїв і вище командування не вважало за потрібне його переносити. Крім того, за два дні до інциденту бійців примусили вийти та помахати рукою розвіддрону, оскільки у центрі не вірили, що бійці досі в Гуляйполі. Військовий запевнив, що була команда знищити усі важливі дані, їх трощили та палили, але, ймовірно, випадково знищили не все.

Зі слів військового, ім'я якого не вказується, на випадок надзвичайної ситуації бійці навмисно тримали 20 л бензину, щоб підпалити секретну техніку та папери. Люди почали нищити все важливе, паралельно відбувався бій, була стрілянина та пожежа. Крім того, вони виходили самостійно, без евакуаційного транспорту, несучи тіло загиблого побратима.

"Я не знаю, чого КСП не підпалили ті, хто виходив крайнім. Телефон, можливо, був загиблого", — навела кореспондентка слова офіцера.

Боєць також детально описав, що відбувалось на КСП. Військові перебували на першому поверсі та у підвалі певної будівлі, за околицями стежили вартові. У якийсь момент вони забігли всередину і повідомили, що бачать двох російських диверсантів. З мить почалась стрілянина в коридорі і люди перейшли у підвал: забарикадувались та відстрілювались, при цьому не маючи зв'язку, але перед цим встигнувши викликати техніку для евакуації пораненого. Відстрілюватись до ранку, а потім вирішили відходити. Дорога до українських позицій тривала три доби: загинув начальник штабу і ще раніше командир роти.

"Цілу ніч ми прочекали, що зачистять перший поверх, що приїде евак. Ніхто нічого не робив. О 5:30 ми зрозуміли, що нам треба ухвалювати рішення самим виходити з КСП", — пояснив боєць.

Кореспондентка уточнила, чи дісталась росіянам таємна інформація і доступ до системи "Кропива". Військовий запевнив, що свою техніку забрав, частину знищив. На сьогодні з бійцями не контактувало командування корпусу, але працює контррозвідка. Крім того, врятованим пропонують перейти у 225 ОШП, а дані, які дістались росіянам, ймовірно, вже неактуальні.

"Напевно, була просто паніка. Підвал мав повністю запалитися. Був підготований бензин, і хтось не запалив просто. Вся цінна інформація, яка могла там бути щодо позицій, вже неактуальна просто", — ідеться у дописі.

Бої в Гуляйполі - місцерозшташування КСП та пам'ятнику Махну Фото: DeepState

Бої в Гуляйполі — як далеко просунулись ЗС РФ

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію у Гуляйполі. 25 грудня у мережі з'явилось відео з населеного пункту, яке опублікували у російських пабліках. На відео — солдати ЗС РФ, які зняли репортаж з КСП 75 батальйону 106 бригади ТрО (увійшов у 102 бригаду). Росіяни показали, що у командному пункті залишились недоторкані прапор бригади, комп'ютерна техніка та незапаролені комп'ютери, командирські карти.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про бої в Гуляйполі та коментарі експертів щодо ситуації, яка склалась на відтинку фронту у Запорізькій області.