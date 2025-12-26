Почему в Гуляйполе не уничтожили компьютеры и карты: офицер из 106 бригады рассказал о потере КСП

26 декабря в сети появились новые кадры из Гуляйполя, которые показали установление российского флага на памятнике Нестору Махно в центре города. Точка с флагом в 400 м от командно-наблюдательного пункта, в который россияне ворвались 18 декабря. Офицер 106 бригады теробороны рассказал, что КСП потеряли из-за диверсантов и что важные документы и технику подожгли. Что на самом деле произошло в Гуляйполе и почему ВС РФ проказали флаг ТрО и командирские карты?

Видео с продвижением ВС РФ в Гуляйполе опубликовал волонтер Сергей Стерненко днем 26 декабря. Между тем военная корреспондентка Диана Буцко пообщалась с офицером, который находился в КСП и участвовал как в уничтожении секретных данных, а и в боях противником. Выяснилось, что командный пункт размещался в 700 м от линии боев и высшее командование не считало нужным его переносить. Кроме того, за два дня до инцидента бойцов заставили выйти и помахать рукой разведдрону, поскольку в центре не верили, что бойцы до сих пор в Гуляйполе. Военный заверил, что была команда уничтожить все важные данные, их крушили и жгли, но, вероятно, случайно уничтожили не все.

По словам военного, имя которого не указывается, на случай чрезвычайной ситуации бойцы намеренно держали 20 л бензина, чтобы поджечь секретную технику и бумаги. Люди начали уничтожать все важное, параллельно происходил бой, была стрельба и пожар. Кроме того, они выходили самостоятельно, без эвакуационного транспорта, неся тело погибшего побратима.

"Я не знаю, чего КСП не подожгли те, кто выходил крайним. Телефон, возможно, был погибшего", — привела корреспондентка слова офицера.

Боец также подробно описал, что происходило на КСП. Военные находились на первом этаже и в подвале определенного здания, за окрестностями следили часовые. В какой-то момент они забежали внутрь и сообщили, что видят двух российских диверсантов. Через мгновение началась стрельба в коридоре и люди перешли в подвал: забаррикадировались и отстреливались, при этом не имея связи, но перед этим успев вызвать технику для эвакуации раненого. Отстреливались до утра, а потом решили отходить. Дорога к украинским позициям длилась трое суток: погиб начальник штаба и еще раньше командир роты.

"Целую ночь мы прождали, что зачистят первый этаж, что приедет эвак. Никто ничего не делал. В 5:30 мы поняли, что нам надо принимать решение самим выходить из КСП", — пояснил боец.

Корреспондентка уточнила, досталась ли россиянам тайная информация и доступ к системе "Крапива". Военный заверил, что свою технику забрал, часть уничтожил. На сегодня с бойцами не контактировало командование корпуса, но работает контрразведка. Кроме того, спасенным предлагают перейти в 225 ОШП, а данные, которые достались россиянам, вероятно, уже неактуальны.

"Наверное, была просто паника. Подвал должен был полностью воспламениться. Был подготовлен бензин, и кто-то не зажег просто. Вся ценная информация, которая могла там быть по позициям, уже неактуальна просто", — говорится в сообщении.

Бои в Гуляйполе — месторасположение КСП и памятника Махно Фото: DeepState

Бои в Гуляйполе — как далеко продвинулись ВС РФ

Отметим, Фокус писал о ситуации в Гуляйполе. 25 декабря в сети появилось видео из населенного пункта, которое опубликовали в российских пабликах. На видео — солдаты ВС РФ, которые сняли репортаж с КСП 75 батальона 106 бригады ТрО (вошел в 102 бригаду). Россияне показали, что в командном пункте остались нетронутыми флаг бригады, компьютерная техника и незапароленные компьютеры, командирские карты.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о боях в Гуляйполе и комментарии экспертов по ситуации, которая сложилась на отрезке фронта в Запорожской области.