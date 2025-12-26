Потеря командного пункта в Гуляйполе: что пошло не так с обороной ВСУ

Российские военные обнародовали видео, на котором заявляют о захвате командного пункта украинских сил в центре Гуляйполя. Кадры вызвали волну вопросов — от того, что именно могло попасть в руки РФ, до причин потери контроля над позицией. Фокус выяснил, почему российские подразделения смогли проникнуть в центр города и какие риски это создает для обороны на этом направлении.

Вечером 25 декабря в сети появилось видео, на котором подразделение Вооруженных сил Российской Федерации якобы находится внутри контрольно-наблюдательного пункта (КНП) украинских защитников в центре Гуляйполя (Запорожская область). На этих кадрах видны украинские флаги, компьютеры, радиостанции, карты, незапароленные телефоны, планшеты, флешки и военные печати.

В российском видео демонстрируют помещение, расположенное на улице Соборной, 52 — именно там, как утверждают оккупанты, размещался КСП одного из подразделений украинской территориальной обороны.

Комментарии аналитического проекта DeepState указывают, что речь идет о контрольно-наблюдательном пункте 75-го батальона 102-й отдельной бригады ТрО, который после военной реформы был переформирован в 1-й батальон 106-й отдельной бригады ТрО, но фактически продолжал действовать под командованием 102-й бригады ТрО.

На видео видно, что украинские военные оставили оборудование, документы и печати, что может указывать на внезапное отхождение или потерю позиций.

По данным DeepState, проникновение российских подразделений на КСП произошло после штурмовых действий 18 декабря, когда украинские защитники были вынуждены отступить из-за огневого давления противника. Именно в тот день в пункте находилось много управленцев, включая командиров рот, и один из них получил тяжелое ранение и впоследствии погиб, поскольку не смог вовремя добраться до стабилизационного пункта.

DeepState также подчеркнул, что видео россиян не является непосредственной "сдачей" позиций в момент боя, а скорее — фиксацией того, что российские войска уже находились в центре города после отхода украинских подразделений. Аналитики обратили внимание на "хаос и проблемы в управлении" подразделениями ТрО, требующие дальнейшего пересмотра и реформирования.

Ситуация на фронте: что происходит в Гуляйполе

Военный корреспондент Диана Буцко отметила, что подтверждает: на кадрах — КСП 1-го батальона 106-й бригады, и, вероятно, именно отсутствие четкой команды на отступление и проблемы со связью привели к потере контроля над этим опорным пунктом. Российские войска, по ее словам, пытаются перерезать трассу на Железнодорожное и распространяют свой контроль во всех районах Гуляйполя.

Журналист и военный Кирилл Сазонов также пишет об очень сложной ситуации на этом направлении, где штурмовые подразделения украинских сил продолжают борьбу за позиции, а не просто удержание фронта.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин подтвердил, что после появления видео открыто производство, которое должно выяснить все обстоятельства инцидента. По его словам, после установления деталей и ответственных лиц командование предоставит официальную оценку событиям.

Захват оккупантами командного пункта в Гуляйполе: риски

Военный обозреватель Денис Попович призывает воздерживаться от преждевременных выводов относительно последствий инцидента, подчеркивая отсутствие проверенной информации о реальном содержании материалов, которые могли попасть в руки противника.

По его словам, пока нет подтверждений, какие именно документы оказались у российских военных и какую информацию они содержали. Так же невозможно однозначно утверждать, что обнародованное видео не является элементом информационно-психологической операции (ИПСО).

"Мы не были на месте событий и не понимаем всех обстоятельств. Какие именно документы попали в руки россиян и что в них было — пока неизвестно. Нельзя исключать и вариант, что это российское ИПСО", — говорит Фокусу Попович.

Эксперт подчеркивает, что ключевым фактором для оценки рисков является именно объем и характер информации, которая могла быть потеряна.

"От понимания того, какой именно массив информации мог попасть к противнику, зависит и оценка рисков. Без этого говорить о конкретных последствиях невозможно", — объясняет он.

В то же время Попович признает: если предположить, что видео является настоящим и документы действительно были аутентичными, проблем избежать не удастся.

"Если это правда, то проблемы обязательно будут. Прежде всего — для смежных подразделений. Но масштабы и последствия пока непонятны, потому что мы не знаем, что именно могло быть в этих документах", — отмечает военный обозреватель.

Подытоживая, эксперт констатирует, что даже в самой осторожной оценке ситуация не выглядит положительной, однако окончательные выводы возможны только после завершения официальной проверки.

После ДШВ — ТрО: почему произошел захват пункта в Гуляйполе

Военный эксперт Олег Жданов связывает инцидент с проникновением российских военных в командный пункт в Гуляйполе с ошибками в организации обороны и применении подразделений на этом участке фронта.

По его словам, ситуация развивалась по уже знакомому сценарию: после того, как штурмовые подразделения ВСУ смогли остановить продвижение противника, они были отведены, а на ответственный участок обороны снова завели бригады территориальной обороны.

"Штурмовые полки выполнили свою задачу — остановили противника. Но штурмовые подразделения не предназначены для длительного удержания позиций. Проблема начинается тогда, когда их убирают, а на их место ставят ТрО", — объясняет Фокусу Жданов.

Эксперт отмечает, что бригадам территориальной обороны объективно сложно держать оборону в городских боях: это легкие подразделения, которые часто не имеют достаточного количества тяжелого вооружения и вынуждены действовать в условиях кадрового некомплекта.

Именно этим, по его мнению, воспользовались российские войска, применив тактику массовой инфильтрации пехоты.

"Россияне заходят малыми группами, с минимальным снаряжением. Они проходят сквозь боевые порядки, накапливаются в городе, в подвалах, частном секторе. Часто даже без еды — берут воду, несколько магазинов и батарейки для радиостанций", — отмечает эксперт.

Такие группы, по словам Жданова, могут длительное время находиться внутри города, выходя на связь лишь эпизодически — после получения команд или сигналов на сбор.

"В результате противник свободно перемещается по центральной части населенного пункта. Именно так и появляются ситуации с захваченными или покинутыми командными пунктами", — добавляет он.

Отдельно эксперт обращает внимание на фактор зимы, который существенно ухудшает положение украинских сил в случае потери городской застройки.

"Зимовать в городе, даже частично разрушенном, значительно легче, чем в чистом поле. Если противник выбивает оборону за пределы города — это резко усложняет условия для наших подразделений", — объясняет Жданов.

По его оценке, в худшем сценарии украинским силам придется держать оборону уже за Гуляйполем — в открытых запорожских степях, опираясь преимущественно на заранее подготовленные инженерные рубежи: противотанковые рвы, "зубы дракона", надолбы и многорядную колючую проволоку.

"Эти инженерные сооружения сегодня реально сдерживают пехоту противника. Но если придется зимовать вне города — это будет самый тяжелый вариант", — заключает эксперт.

