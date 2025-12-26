"Уникальный случай": ВСУ в течение 100 дней освободили 5 сел на Днепропетровщине (видео)

Более 100 дней бойцы Вооруженных сил Украины потратили на то, чтобы освободить 5 сел Днепропетровской области, которые находились под оккупацией российских войск.

Бойцов, участвовавших в этой операции, представили к государственным наградам, сообщила пресс-служба 225 ОШП.

"Пять освобожденных сел на Днепропетровщине. Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса", — говорится в подписи к обнародованному подразделением видео.

В самом видео показаны кадры из 5 населенных пунктов на Днепропетровщине:

Орестополя;

Новоселовка;

Сосновки;

Хорошего;

Вороного.

Отмечается, что все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия.

"Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед. Все бойцы, которые принимали участие в этой операции, представлены к государственным наградам", — отметили в 225 ОШП.

Напомним, 17 декабря Путин заявил об "освобождении" 300 населенных пунктов в Украине и пригрозил нарастить темпы наступления.

Фокус также писал о том, что ВСУ освободили Купянск.