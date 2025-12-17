Путин заявил об "освобождении" 300 населенных пунктов в Украине и пригрозил нарастить темпы наступления

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его армия за 2025 год якобы захватила более 300 населенных пунктов в Украине, и ВС РФ могут "наращивать темпы" на важных направлениях.

Заявления Путина об "успехах" ВС РФ в войне в Украине передает российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости". Российский президент уверяет, что среди "освобожденных" оккупантами городов были и крупные укрепленные населенные пункты.

"В этом году уже освобождено более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями", — заявил Путин.

Также российский диктатор утверждает, что РФ имеет возможности "наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях".

"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", — сказал Путин.

Он также упомянул участие солдат КНДР в боях в Курской области РФ и заявил, что северокорейские военные помогали в "масштабной работе по разминированию курской земли".

Темпы наступления РФ по данным DeepState

Напомним, 15 декабря аналитики DeepState опубликовали сообщение с предположениями, за сколько времени ВС РФ оккупирует Донбасс. Они отметили, что за 44 месяца полномасштабной войны россияне оккупировали 23% Донецкой области и прошли 47 км от Донецка до Покровска. По подсчетам аналитиков, для оккупации остальной территории Донетчины России понадобится еще три года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 декабря сообщал, что ВС РФ увеличили группировку до 710 тысяч человек для проведения стратегической наступательной операции.