ВС РФ увеличили группировку до 710 тысяч человек: речь идет о стратегическом наступлении, — Сырский

Российское командование увеличило численность группировки в Украине до 710 тысяч и проводит стратегическую наступательную операцию, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Ситуация на линии фронта сложная, и Украина нуждается в помощи западных партнеров.

У ВСУ есть успехи в Купянске, Покровск держится 17 месяцев подряд, а Украина наносит дальнобойные удары по РФ, пояснил Сирский во время 32 заседания Контактной группы в формате Рамштайн. В заметке главнокомандующего в Telegram-канале говорится о сложной ситуации на фронте и о том, на какую сумму обеднели россияне после воздушных атак Киева.

"Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Командующий объяснил, что россияне продолжают наступление, несмотря на потери, которые им наносят украинцы. Кроме того, страдает российская экономика. Согласно данным Сырского, после года дипстрайков прямые и косвенные потери РФ — это "минус" 21,5 млрд долл. Отмечается, что Украина нуждается в помощи партнеров и основное желаемое направление — это противовоздушная и противоракетная оборона и дальнобойное оружие.

В заметке детализируется ситуация на двух направлениях фронта — в Купянске и Покровске. Покровск контролируется Силами обороны Украины на 90%, заявил Сырский. Под Покровском оборона держится 17 месяцев и удалось отбить 16 кв. км на севере населенного пункта (общая площадь — 29 кв. км). Также есть успехи на западном фланге: освободили от россиян 56 кв. км между селами Гришино, Котлино, Удачное.

Война РФ — заявление Сырского о 710-тысячной группировке ВС РФ, 17 декабря Фото: Скриншот

Война РФ — как изменилась численность российской группировки

Отметим, в первые дни вторжения российская группировка имела численность 200 тысяч человек, как сообщил четыре года назад президент Украины Владимир Зеленский. В конце 2024 года речь шла о 600 тысячах, то есть был рост в три раза по сравнению с началом большой войны.

В течение года, до конца 2025, согласно заявлению Сырского, россияне нарастили группировку еще на 100 тысяч. Кроме того, генерал пояснил, что у Кремля не получается увеличить численность ВС РФ в Украине из-за постоянных потерь на фронте. Также в разговоре с западными медиа уточняется, что силы РФ растянуты на линию фронта в 1255 км [условно, по 565 россиян на 1 км — ред.]. Тем временем агентство Interfax-Украина сообщило со ссылкой на Генштаб, что общие рубежи обороны, которые держит украинская армия в 880 тысяч человек — это около 3 тыс. км [условно по 290 человек на 1 км — ред.].

