В Украине миллионная армия, еще 30 миллионов работают, — Зеленский

Глава государства подчеркнул, что в армии много людей, однако еще больше граждан защищают Европу и мир "на своих рабочих местах".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас численность украинской армии — 880 тысяч человек. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, в Украине большая армия, однако еще больше граждан, защищают Европу и мир "на своих рабочих местах".

"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас работают, а даже, может, чуть больше. Сказать точную цифру не могу: мы не знаем на сегодня, 6,5–7,5 миллионов людей выехали с самого начала. Поэтому мы говорим обо всех людях, которые есть в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что тем военнообязанным мужчинам, которые выехали из Украины незаконно, стоило бы вернуться ради "справедливости".

"Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона, которые мобилизационного возраста, были в Украине. И вопрос не в том, опять таки подтверждаю, что они все должны быть на фронте, у нас большая армия, вопрос в справедливости. Эти люди должны платить налоги", — отмечает глава страны.

Также, по словам Зеленского, Российская Федерация ведет войну на истощение и не считает свои потери.

"Им все равно: 1, 2, 3 миллиона — сколько погибнет. И сейчас у нас есть, например, Авдеевка. Вы просто даже не представляете: это заборы из их людей, просто лежат люди на поле боя друг на друге — это уже заборы трупов, они их даже не забирают", — подчеркнул президент.

Напомним, также 19 декабря Сергей Шойгу заявил, что численность личного состава Вооруженных сил РФ в 2023 году доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, а в дальнейшем она увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч человек — контрактники.