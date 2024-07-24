"Один к трем в их пользу": Сырский рассказал о количестве российских сил в Украине

По словам главнокомандующего ВСУ, численность личного состава ВС РФ в Украине достигла 520 тысяч, к концу 2024 года армия РФ может возрасти до 690 тысяч солдат.

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На третий год полномасштабного вторжения в Украину армия РФ гораздо более обеспечена в плане ресурсов. Это касается как личного состава, так и военной техники Вооруженных сил РФ. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, приведя конкретные цифры.

Украинский военачальник отметил, что первоначально на момент вторжения оккупанты имели 100 тысячные силы, которые спустя более двух лет войны достигли 520 тысяч. При этом к концу 2024 года армия РФ, принимающая участие в войне против Украины, может увеличиться до 690 тысяч солдат.

"Когда дело доходит до техники, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", — сказал Сырский.

По его словам, количество российских танков практически удвоилось — с 1 700 на момент вторжения до 3 500 единиц. С артиллерией ситуация еще хуже в количественном отношении — ее стало втрое больше с 2022 года. То же и с остальной бронетехникой, численность которой увеличилась с 4 500 единиц до 8 900.

"У противника значительное преимущество в силах и ресурсах. Поэтому для нас вопрос снабжения, вопрос качества действительно стоит на первом месте", — подчеркнул главнокомандующий.

В то же время Сырский в интервью ничего не сказал о численность украинских вооруженных сил и о количестве техники ВСУ, которые участвуют в боях.

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Британские обозреватели пишут, что перед украинским военачальником стоит незавидная задача — победить более многочисленную и хорошо оснащенную российскую армию. И хотя недавно Украина получила новую партию вооружений, однако российские войска продолжают захватывать новые территории на востоке Донбасса.

Поэтому командованию ВСУ необходимо обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов. Важной частью его стратегии, отметили обозреватели, является улучшение снабжения и качества вооружения, а также тесное сотрудничество с международными партнерами для получения дополнительной поддержки.

Напомним, в декабре прошлого года в Минобороны РФ заявили о планах увеличить численность личного состава ВС РФ до 1,5 миллиона военнослужащих. Причем 670 тысяч человек — это контрактники.