На 15% больше: численность войск РФ в Украине с начала войны увеличилась до 470 000, — Пентагон

Американский генерал Кристофер Каволи заявил, что увеличение личного состава войск РФ, находящихся в Украине, произошло благодаря тому, что Москва повысила призывной возраст с 27 до 30 лет.

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Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе США заявил, что российский контингент в Украине за время полномасштабной войны увеличилась, несмотря на большие потери. Сейчас она на 15% больше, чем на момент вторжения, передает его слова Business Insider.

"За последний год Россия увеличила численность своих фронтовых войск с 360 000 до 470 000 человек", — сказал представитель Пентагона.

По словам Каволи, увеличение количества личного состава воюющего контингента ВС РФ в Украине произошло благодаря тому, что Россия повысила призывной возраст с 27 до 30 лет. Таким образом, отметил, генерал, Россия смогла увеличить "резерв доступных призывников на 2 миллиона человек на годы вперед".

Между тем нет никаких сомнений в том, что вторжение России в Украину обошлось ей огромной ценой крови и ресурсов, так как Москва потеряла более 2 000 танков и понесла 315 000 потерь в ходе полномасштабной войны.

Но что касается стратегических сил, дальней авиации, кибернетических и космических возможности, а также возможности в электромагнитном спектре, то Россия, по мнению Каволи, вообще не потеряли своего потенциала. В то же время потери понесли Воздушно-космические силы — это лишь 10% от всего авиационного парка.

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"Ставки очень высокие": Россия будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1, — генерал США

"В целом Россия находится на пути к тому, чтобы стать обладателем самой большой армии на континенте", — подчеркнул он.

Кроме того, РФ планирует реструктурировать сухопутные войска, чтобы иметь возможность развернуть новые формирования в Украине и напротив Финляндии. Также Каволи убежден, что независимо от того, с каким исходом закончится война в Украине, Россия будет "смертоноснее и злее по отношению к Западу, чем в момент вторжения".

Ранее генерал Кристофер Каволи заявил, что без американской поддержки у Украины закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны. По его словам, если одна сторона может стрелять, а другая не может вести огонь в ответ, то это приведет к поражению последней.