На 15% більше: чисельність військ РФ в Україні з початку війни збільшилася до 470 000, — Пентагон

Американський генерал Крістофер Каволі заявив, що збільшення особового складу військ РФ, які перебувають в Україні, відбулося завдяки тому, що Москва підвищила призовний вік із 27 до 30 років.

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Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на слуханнях у Конгресі США заявив, що російський контингент в Україні за час повномасштабної війни збільшився попри великі втрати. Зараз він на 15% більший, ніж на момент вторгнення, передає його слова Business Insider.

"За останній рік Росія збільшила чисельність своїх фронтових військ з 360 000 до 470 000 осіб", — сказав представник Пентагона.

За словами Каволі, збільшення кількості особового складу контингенту ЗС РФ, що воює, в Україні відбулося завдяки тому, що Росія підвищила призовний вік з 27 до 30 років. Отже, зазначив генерал, Росія змогла збільшити "резерв доступних призовників на 2 мільйони осіб на роки вперед".

Тим часом немає жодних сумнівів у тому, що вторгнення Росії в Україну обійшлося їй величезною ціною крові та ресурсів, оскільки Москва втратила понад 2 000 танків і зазнала 315 000 втрат під час повномасштабної війни.

Але що стосується стратегічних сил, дальньої авіації, кібернетичних і космічних спроможностей, а також спроможностей в електромагнітному спектрі, то Росія, на думку Каволі, взагалі не втратила свого потенціалу. Водночас втрат зазнали Повітряно-космічні сили — це лише 10% від усього авіаційного парку.

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"Загалом Росія перебуває на шляху до того, щоб стати володарем найбільшої армії на континенті", — підкреслив він.

Крім того, РФ планує реструктурувати сухопутні війська, щоб мати можливість розгорнути нові формування в Україні та навпроти Фінляндії. Також Каволі переконаний, що незалежно від того, з яким результатом закінчиться війна в Україні, Росія буде "смертоноснішою і злішою щодо Заходу, ніж у момент вторгнення".

Раніше генерал Крістофер Каволі заявив, що без американської підтримки в України закінчаться артилерійські снаряди і засоби протиповітряної оборони. За його словами, якщо одна сторона може стріляти, а інша не може вести вогонь у відповідь, то це призведе до ураження останньої.