"Ставки дуже високі": в України можуть закінчитися снаряди і засоби ППО, — генерал США

Американський топофіцер Крістофер Каволі зазначив, що якщо одна сторона може стріляти, а інша не може вести вогонь у відповідь, то це призведе до поразки останньої.

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Командувач Європейським командуванням Збройних сил США генерал Крістофер Каволі заявив, що без американської підтримки в України закінчаться артилерійські снаряди і засоби протиповітряної оборони (ППО). Про це пише The Guardian 10 квітня.

Повідомляють, що під час виступу перед комітетом у справах Збройних сил у Палаті представників США Каволі попередив, що Київ може залишитися без боєприпасів "у досить короткі терміни".

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Американський генерал підкреслив, що це зробить Україну уразливою для часткової або повної поразки у війні.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може відстрілюватися, то та сторона, яка не може відстрілюватися, програє. Тож ставки дуже високі", — заявив Каволі.

У Sky News зазначили, що заява Каволі перегукується з нещодавнім висловлюванням президента України Володимира Зеленського, який попередив, що при поточній інтенсивності обстрілів українські Сили оборони можуть вичерпати свої запаси ракет для ППО.

"Якщо вони продовжать завдавати ударів по Україні щодня, як це відбувається протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети, і партнери це знають", — цитують журналісти українського президента.

Нагадаємо, в інтерв'ю Bild від 10 квітня Володимир Зеленський сказав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дає Україні ракети Taurus через страх перед ядерними погрозами з боку Росії

Крім того, президент України застеріг Захід від "заморожування війни", зазначивши, що це буде лише "перерва", під час якої РФ підготується до нового, потужнішого наступу.