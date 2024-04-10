"Ставки очень высоки ": у Украины могут закончиться снаряды и средства ПВО, – генерал США

Американский топ-офицер Кристофер Каволи отметил, что если одна сторона может стрелять, а другая не может вести огонь в ответ, то это приведет к поражению последней.

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Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи заявил, что что без американской поддержки у Украины закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет The Guardian 10 апреля.

Сообщается, что в ходе выступления перед комитетом по делам Вооруженных сил в Палате представителей США Каволи предупредил, что Киев может остаться без боеприпасов "в довольно короткие сроки".

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Американский генерал подчеркнул, что это сделает Украину уязвимой для частичного или полного поражения в войне.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может отстреливаться, то та сторона, которая не может отстреливаться, проигрывает. Так что ставки очень высоки", — заявил Каволи.

В Sky News отметили, что заявление Каволи перекликается с недавним высказыванием президента Украины Владимира Зеленского, который предупредил, что при текущей интенсивности обстрелов украинские Силы обороны могут исчерпать свои запасы ракет для ПВО.

"Если они продолжат наносить удары по Украине каждый день, как это происходит в течение последнего месяца, у нас могут закончиться ракеты, и партнеры это знают", — цитируют журналисты украинского президента.

Напомним, в интервью Bild от 10 апреля Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц не дает Украине ракеты Taurus из-за страха перед ядерными угрозами со стороны России

Кроме того, президент Украины предостерег Запад от "замораживания войны", отметив, что это будет лишь "перерыв", во время которого РФ подготовится к новому, более мощному наступлению.