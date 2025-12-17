ЗС РФ збільшили угрупування до 710 тисяч осіб: ідеться про стратегічний наступ, — Сирський

Російське командування збільшило чисельність угрупування в Україні до 710 тисяч і проводить стратегічну наступальну операцію, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ситуація на лінії фронту складна, і Україна потребує допомоги західних партнерів.

У ЗСУ є успіхи в Куп'янську, Покровськ тримається 17 місяців поспіль, а Україна завдає далекобійних ударів по РФ, пояснив Сирський під час 32 засідання Контактної групи у форматі Рамштайн. У дописі головнокомандувача у Telegram-каналі ідеться про складну ситуацію на фронті і про те, на яку суму збідніли росіяни після повітряних атак Києва.

"Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб", — ідеться у дописі.

Командувач пояснив, що росіяни продовжують наступ попри втрати, яких їм завдають українці. Крім того, страждає російська економіка. Згідно з даними Сирського, після року діпстрайків прямі та непрямі втрати РФ — це "мінус" 21,5 млрд дол. Наголошується, що Україна потребує допомоги партнерів і основний бажаний напрямок — це протиповітряна та протиракетна оборона та далекобійна зброя.

У дописі деталізується ситуація на двох напрямках фронту — в Куп'янську та Покровську. Покровськ контролюється Силами оборони України на 90%, заявив Сирський. Під Покровськом оборона тримається 17 місяців і вдалось відбити 16 кв. км на півночі населеного пункту (загальна площа — 29 кв. км). Також є успіхи на західному фланзі: звільнили від росіян 56 кв. км між селами Гришине, Котлине, Удачне.

Війна РФ - заява Сирського про 710-тисячне угрупування ЗС РФ, 17 грудня Фото: Скриншот

Війна РФ — як змінилась чисельність російського угрупування

Зазначимо, у перші дні вторгнення російське угрупування мало чисельність 200 тисяч осіб, як повідомив чотири роки тому президент України Володимир Зеленський. Наприкінці 2024 року ішлося про 600 тисяч, тобто було зростання утричі порівняно з початком великої війни.

Протягом року, до кінця 2025, згідно з заявою Сирського, росіяни наростили угрупування ще на 100 тисяч. Крім того, генерал пояснив, що у Кремля не виходить збільшити чисельність ЗС РФ в Україні через постійні втрати на фронті. Також у розмові з західними медіа уточнюється, що сили РФ розтягнуті на лінію фронту у 1255 км [умовно, по 565 росіян на 1 км — ред.]. Тим часом агентство Interfax-Україна повідомило з посиланням на Генштаб, що загальні рубежі оборони, які тримає українська армія у 880 тисяч осіб — це близько 3 тис. км [умовно по 290 осіб на 1 км — ред.].

