Сили оборони зачистили північний захід Куп'янська: місто під повним контролем ЗСУ, — DeepState

Куп'янськ звільнений від підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які перебували у північно-західному районі міста та на північних околицях, повідомили аналітики. Завдяки спецоперації Сил оборони звільнили 40,21 кв. км.

Інформація про провал ЗС РФ в Куп'янську з'явилась у каналі аналітиків проєкту DeepState вдень 12 грудня. Українські бійці провели важку та довгу операцію, і на цей момент у центрі міста є невеликий анклав, у якому перебувають росіяни. Бойові дії проводились у повній таємниці, але аналітики отримали підтверджуючі кадри і вирішили оприлюднити дані.

Аналітики розповіли про деякі деталі операції в Куп'янську. Спершу бійці СОУ відрізали логістику російських підрозділів, зайнявши або взявши під вогневий контроль рубежі на північ від міста. Після цього вибили противника з куп'янських вулиць та села Мирне.

Відео дня

"Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку", — ідеться у дописі DeepState.

На карті боїв з'явилась блакитна зона площею 40,21 кв. км — місцевість зачищена від ЗС РФ. Всередині Куп'янська — три червоні плями площею 0,21 кв. км, 0,03 кв. км, 0,15 кв. км, на яких все ще перебувають вороги.

Бої в Куп'янську - ситуація станом на 12 грудня Фото: DeepState

У дописі DeepState перелічені підрозділи СОУ, які брали участь у звільненні Куп'янська від російських угрупувань: це 2 корпус "Хартія" Нацгвардії за підтримки підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР Міноборони, Сил спеціальних операцій, загін "Альфа" СБУ, спецпідрозділу КОРД МВС та навіть військової служби правопорядку, а також тактичне угрупування "Куп'янськ".

Генштаб ЗСУ поки не підтвердив інформацію DeepState про зачищення Куп'янська, а також Голубівки, Кіндрашівки та Радьківки, від угрупування ЗС РФ.

Оновлення. Близько 12:30 12 грудня на сторінці Facebook корпусу "Хартія" підтвердили успішну операцію в Куп'янську. Вказується, що після погіршення ситуації у вересні було створено пошуково-ударне угруповання "Хартія" і склали план з витіснення противника. У створенні плану брав участь головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський та командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко. Бійці прорвались до річки Оскіл та перервали логістику підрозділів ЗС РФ на західному березі.

"Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 російських військовослужбовців. 200 перебувають в оточенні. Бої в центрі міста тривають, але динаміка операції свідчить: українські воїни послідовно звільняють Куп’янськ та знищують ворога крок за кроком", — ідеться у дописі.

Що відбулось у Куп'янську восени 2025 року

На початку вересня бійці ЗСУ повідомили про спробу прориву росіян в Куп'янськ. З'ясувалось, що для прориву ворог використав газову трубу, якою пробирався ближче до міста. Артилерія та дрони били по трубі, але кілька російських підрозділів пробрались у населений пункт і дістались до центральних вулиць.

20 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що начебто ЗС РФ повністю окупувала Куп'янськ. Зі слів очільника Кремля, у місті начебто заблокували 15 батальйонів Сил оборони України. Українське командування, оглядачі та військові спростували слова Путіна, але визнавали, що ситуація складна.

Нагадуємо, військовий оглядач пояснив, який регіон України планують наступати російські війська та які три плацдарми їм для цього потрібно створити.